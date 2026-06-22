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Murter-sziget, Horvátország – 2017. augusztus 16. A Slanica-öböl sziklás partján pihenő turisták. A háttérben egy híres homokos strand látható.
Utazás

Ajaj! Most akkor tényleg baj van a horvátországi tengervizekkel? Erről minden magyar turistának tudnia kell

Pénzcentrum
2026. június 22. 09:30

Bár Horvátország az ötödikről a tizenkettedik helyre csúszott vissza a kiváló minősítésű európai fürdővizek legfrissebb rangsorában, az Adriai-tenger vízminősége valójában nem romlott. A statisztikai visszaesés hátterében kizárólag az áll, hogy az ország jelentősen kibővítette a mérőhálózatát, ám az uniós szabályok értelmében az újonnan vizsgált partszakaszok még nem kaphattak végleges besorolást - jelentette a Croatia Wekk.

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Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentésében látható visszaesést Slaven Jozić, a spliti Óceánográfiai és Halászati Intézet munkatársa is módszertani okokra vezeti vissza. Az uniós előírások szerint ugyanis egy-egy fürdőhely csak négy egymást követő szezon mintavételi adatai alapján kaphat végleges minősítést.

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Horvátország 2025-ben az Európai Unió tagállamai közül a legtöbb, összesen 113 új helyszínt vont be az ellenőrzési rendszerbe. Mivel ezek az új mérési pontok már szerepelnek az összesített statisztikában, de a kötelező várakozási idő miatt még nem kaphatták meg a kiváló besorolást, az ország átlagmutatója automatikusan romlott.

A kutató becslése szerint, ha kizárólag a már korábban is minősített fürdőhelyeket vennék figyelembe, a horvát vizek 96,7 százaléka továbbra is kiváló értékelést kapna, így az ország megőrizte volna helyét az európai élmezőnyben.

A statisztikai torzítás ellenére a szakértők figyelmeztetnek, hogy a partvidéket érő környezeti terhelést nem szabad figyelmen kívül hagyni. A növekvő turizmus, a sűrűsödő hajóforgalom és a hiányos szennyvízhálózat miatt egyes területeken – különösen a nyári főszezonban és a heves esőzések után – valóban előfordulhat a vízminőség romlása.

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Az európai rangsor emellett nem nyújt teljes képet a tengeri környezet általános állapotáról. A besorolás ugyanis kizárólag az Escherichia coli és az enterococcus baktériumok jelenlétét vizsgálja, vagyis csupán a fekális szennyezettséget és a fürdőzőkre leselkedő közvetlen egészségügyi kockázatokat méri.
Címlapkép: Getty Images
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