Azt hitted, drága a Balaton? Ilyen árak várnak a Tisza-tó partján a strandokon, éttermekben

A Tisza-tó egyre népszerűbb nyaralóhely a magyarok körében, különösen azok számára, akik vízparti kikapcsolódásra vágynak, de elkerülnék a Balaton zsúfoltságát. Bár 2025 nyarán az éttermek, strandok és szabadidős szolgáltatások árai itt is emelkedtek, a tó környéke még mindig kedvezőbb árú alternatívát kínál. Egy kiadós ebéd, egy pizzázás vagy egy családi strandolás ma már nem olcsó mulatság, de a Tisza-tónál még mindig akadnak megfizethető lehetőségek — ha tudjuk, hol keressük őket.

A magyarok a vegyes gazdasági körülmények ellenére nem szívesen mondanak le a nyaralásról. Friss adatok szerint 2025 júniusában tovább növekedett a turizmus teljesítménye: a turisztikai szálláshelyeken 1,9 millió vendég 4,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,4, a vendégéjszakáké 5,1%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál.

Habár az idő nem éppen a megszokott júliusi arcát mutatja ezekben a napokban, aki szeretne, azért tud strandolni a legnagyobb magyar természetes vizek partján. A Balatonról már sok szó esett, de arról is írtunk, hogy milyen egyéb hazai természetes vizeket kedvelnek a magyarok.

A Tisza-tó az utóbbi években egyre népszerűbb úti cél lett, különösen a vízi sportok szerelmesei és a természet kedvelői számára. Az ide látogató turisták a tiszta vizet, a horgászati lehetőségeket és a csodás tájat keresik. A szálláshelyek árai itt is változóak, de általában olcsóbbak, mint a Balaton környékén. A Tisza-tó partján található apartmanok és vendégházak ára 30 ezer forint között mozog éjszakánként, a szolgáltatásoktól függően.

Az éttermek strandok árait pedig egy olvasónk beszámolója alpján látjuk, aki Abádszalókon és Tiszafüreden nyaral éppen. A Tisza-tó környéki vendéglátóhelyek kínálata változatos, az árak pedig jól tükrözik az országos trendeket: az infláció hatása itt is érezhető, de még mindig találni megfizethető lehetőségeket.

Egy átlagos étkezés 2 főre (főétel + ital): kb. 13 600 Ft

Melegételek és gyorsételek

Halételek: sült hekk – 850 Ft/10 dkg, sült harcsa/pisztráng/süllő – 1250 Ft/10 dkg

Halászlé: 3200 Ft/adag

Gyros pita: 1990 Ft, gyros tál: 2490–2790 Ft

Frissen sült ételek: rántott sajt, nuggets, karaj – 2450–2550 Ft

Sült burgonya, hagymakarika: 1100 Ft

1 személyes kosár (mix): 4100 Ft

Hamburgerek: 1290–1990 Ft

Lángosok: 800–2590 Ft (Nutellás a legdrágább)

Pizzák (32 cm)

Alap pizzák (Margareta, Gombás, Sonkás): 3100–3400 Ft

Feltétes pizzák (Magyaros, Western, Extra): 3500 Ft

Különlegesek (Mascarpone, Garnéla): 3500 Ft

Italok

Üdítők (0.5 l): 450–950 Ft

Limonádék, szörpök (0.4 l): 880 Ft, (1 l): 2000 Ft

Ásványvíz (0.5 l): 300–650 Ft

Kávék: 550–650 Ft

Sörök (0.5 l): 850 Ft

Borok (1 dl): 600 Ft

Röviditalok (3 cl): 400 Ft, (5 cl): 600 Ft

Strand és szabadidő szolgáltatások

A tiszafüredi strand

Felnőtt 1800 Ft

Gyermek (6-18 éves korig), nyugdíjas 1300 Ft

6 éves korig díjtalan

Kalandpart Sarudon

Felnőtt belépő: 2 500 Ft

Gyerek (14 év alatt) /nyugdíjas belépő: 1 500 Ft

Családi belépő (2 felnőtt, 2 gyerek) 6 000 Ft

Tisza-tó strand Abádszalók

Napi jegy (Felnőtt) – 1800 Ft

Napi jegy (Diák / Nyugdíjas) – 1500 FtNapijegy (6 év alatt és 70 év fölött) – ingyenes

Családi jegy (2 db felnőtt, 2 db diák) – 6000 Ft

Csúszdázás: 3100–4100 Ft/nap, 500 Ft/alkalom

Napozás: napágy vagy napernyő – 1500 Ft, szett (2 ágy + 1 ernyő) – 4000 Ft

Felfújás (matrac/csónak): 400–600 Ft

Itt is van inflációs nyomás

A megemelkedett árak mögött inflációs nyomás, munkaerőhiány és fenntartási költségek növekedése állnak, ahogy azt a szolgáltatók is nyilatkozták több helyen. A Tisza-tó továbbra is kedvezőbb árú alternatíva a Balatonhoz képest, de a különbség már nem olyan jelentős, mint korábban. Egy kiadós ebéd italokkal 2 főre 10–14 ezer Ft körül alakul, míg egy pizzázás vagy lángosozás 3–4 ezer Ft/fő. A strandbelépőkön túl a csúszdázás és napozás is külön költséget jelent, így egy teljes napos program ára akár 6–8 ezer Ft/fő is lehet.

Címlapkép: MTI/Czeglédi Zsolt