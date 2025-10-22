2025. október 22. szerda Előd
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ingatlanügynök kezében az új lakás kulcsaival. Ingatlan, lakásvásárlás koncepció
Otthon

Újabb őrület készül az ingatlanpiacon: ez boríthatja fel teljesen a piacot már hetek múlva

Pénzcentrum
2025. október 22. 20:08

Véglegesítés előtt áll a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok helyi rendeletben jelöljék ki, hol kérhető a zártkerti ingatlanok „művelés alól kivett területként” való bejegyzése. A jogszabály-módosítás várhatóan már akár október végén megjelenhet a Magyar Közlönyben, és a kihirdetését követő napon hatályba is léphet. Az Otthon Starttal kombinálva pedig akár új szegmens is nyílhat az ingatlanpiacon.

A Duna House szerint a változás jelentős piaci élénkülést hozhat a hobbikerttel, hétvégi házzal vagy rekreációs célú telkekkel rendelkező térségekben, különösen ott, ahol eddig a művelési ág jogi bizonytalansága korlátozta a forgalmat vagy a finanszírozhatóságot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A zártkerti ingatlanok jogi státuszának tisztázása egy évtizedek óta húzódó problémát oldhat meg. A várható önkormányzati kijelölések nyomán számos, eddig nehezen értékesíthető telek kerülhet be a legális ingatlanpiaci körforgásba, ami rövid távon forgalomnövekedést, középtávon pedig értéknövekedést hozhat az érintett térségekben” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Kapcsolódó cikkeink:

Elsőként azok az önkormányzatok léphetnek, ahol a zártkerti területek jelentős lakhatási alternatívát vagy rekreációs funkciót töltenek be. Ilyenek például a budapesti agglomeráció települései (pl. Dunakeszi, Szentendre, Érd, Szigetszentmiklós), a Balaton és a Velencei-tó környéki üdülőkörzetek, illetve nagyvárosok, pl. Debrecen, Kecskemét vagy Győr peremterületei.

Az első helyi rendeletek akár már novemberben megszülethetnek. Sőt már van is, aki lépett: Szigetvár például október 30-ára tűzte napirendre a döntést. A kijelölt övezetekben így felértékelődhetnek a kivonásra alkalmas telkek, miközben a nem kijelölt zártkerti részek várhatóan diszkonttal forognak majd a piacon.

A vevőknek gördülékenyebb lehet a hitelezés

A rendelet legnagyobb előnye, hogy átláthatóbbá válik a zártkerti ingatlanok jogi helyzete. Az, hogy az önkormányzatok pontosan kijelölhetik, hol kérhető a „művelés alól kivett” bejegyzés, jelentősen csökkenti a vásárlással járó jogi kockázatokat. Ez különösen fontos lehet azoknak, akik kisebb telekre, hétvégi házra vagy alternatív lakhatásra keresnek megoldást.

„A tisztázott jogi státusz nemcsak a biztonságérzetet növeli, hanem a banki finanszírozás elérhetőségét is javíthatja, hiszen a pénzintézetek várhatóan nyitottabbak lesznek az egyértelmű tulajdoni helyzetű ingatlanok hitelezésére. A vevők így szélesebb, biztonságosabban megvásárolható kínálattal találkozhatnak majd, különösen a nagyvárosi agglomerációkban és üdülőkörzetekben” – tette hozzá a szakértő.

Jobb áron, gyorsabb értékesítés az eladóknak

Az eladók oldalán a rendelet piaci élénkülést és értéknövekedést hozhat a kijelölt zártkerti területeken. Azok az ingatlanok, amelyek művelés alól kivett státuszt szerezhetnek, keresettebbé válhatnak, hiszen a vevők számára kockázatmentesebb és jobban finanszírozható alternatívát jelentenek. A tisztázott jogi háttér gyorsabb értékesítést hozhat, miközben az árak a fejlesztési potenciállal bíró területeken emelkedhetnek.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Duna House tapasztalatai szerint a hasonló jogszabályi változások nyomán rövid időn belül élénk tranzakciós hullám indulhat meg az érintett területeken, így azoknak az eladóknak érdemes időben lépni, akik szeretnék kihasználni a növekvő keresletet.

„A szabályozás változása ráadásul közvetetten erősítheti az Otthon Start Program lakhatást segítő célkitűzéseit is. A zártkerti ingatlanok egy részén ugyanis reális alternatíva lehet kisebb házak, mobilházak formájában fiatalok első otthonainak kialakítása. Különösen a vidéki nagyvárosok peremein, ahol az elérhető árú lakhatás hiánya eddig komolyabb problémát jelentett” – hangsúlyozta Szegő Péter.

A programmal kombinálva a mostani rendelet tehát akár új kínálati szegmenst is nyithat az ingatlanpiacon, amely egyszerre szolgálhatja a fiatal vásárlók, a befektetők és az önkormányzatok érdekeit.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #önkormányzat #Balaton #ingatlan #duna house #ingatlanpiac #agglomeráció #finanszírozás #jogszabály #lakhatás #kormányrendelet #velencei-tó #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:32
20:08
19:29
19:14
19:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 22.
Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő
2025. október 22.
Ez ám az igazi konditerem sokk: így lett luxus edzeni járni Magyarországon 2025-ben
2025. október 22.
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 22. szerda
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
1 hete
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
3
3 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
4
3 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
5
3 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási számla
ötvözi a lekötetlen betétek és a lakossági bankszámlák előnyeit igénynek megfelelő időpontban lehet hozzájutni megtakarításhoz úgy, hogy közben a lekötött betétekre jellemző magas kamatról sem kell lemondani

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 19:14
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 18:58
Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő
Agrárszektor  |  2025. október 22. 20:27
Hódítanak ezzel a gyümölccsel a lengyelek: rengeteg ország imádja