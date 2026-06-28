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gőzmozdony áthalad a mezőkön, retro vonat, nosztalgia vonat
Utazás

Itt a friss MÁV nosztalgia vonat menetrend 2026-ra: erre zakatolnak a nosztalgia járatok idén

Pénzcentrum
2026. június 28. 16:27

Számos retró járattal és vasúti élményprogrammal készül 2026-ban a vonatok szerelmeseinek a MÁV Rail Tours. A kínálatban gőzmozdonyos kirándulások, évfordulós nosztalgiavonatok és olyan tematikus utak szerepelnek, ahol nemcsak az utazás, hanem a vasúti helyszín vagy a kapcsolódó program is része az élménynek. Mutatjuk a friss MÁV nosztalgia vonat menetrend kínálatát, a múltidéző utazások időpontjait és állomásait, a különleges kísérőprogramokat és azt is, hogyan lehet jegyet váltani a nosztalgiajáratokra.

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Nosztalgikus vonatozás 2026-ban

A MÁV Rail Tours idén is több programot hirdetett meg a retró vasúti élmények és a régi szerelvények rajongóinak. A 2026-os nosztalgia vonat menetrend több vasúttörténeti évfordulóhoz is kapcsolódik: idén 180 éves a Pest–Vác vasútvonal, 100 éves a BCmot motorkocsi, és 60 éve indult el az M40-es „Púpos” mozdonyok sorozatgyártása. Többek között ezek az évfordulók adják az idei retró és tematikus programok fő apropóit, de a hagyományos, gőzmozdonyos nosztalgia vonat ezektől függetlenül is többször útnak indul.

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Gőzfelhős kirándulások országszerte

A klasszikus MÁV nosztalgia vonat élményét 2026-ban is a gőzfelhős kirándulások nyújtják. Az egynapos utazások során a muzeális kocsik, a gőzmozdonyos vontatás és az útvonal együtt adják a program lényegét.

A harmadosztályú fapados kocsik a század eleji kirándulóvonatok hangulatát teremtik meg, a másodosztályú fülkék bársonypárnás ülésekkel kínálnak kényelmes utazást, az első osztály pedig elegáns, korabeli gyorsvonati miliőt ad. A szerelvényben büfé- vagy szalonkocsi is közlekedik, így a fedélzeti szervíz is része a nosztalgiaélménynek.

A 2026-ra meghirdetett gőzfelhős nosztalgia vonat menetrend:

  • július 5.: Szombathely–Celldömölk–Tapolca
  • július 5.: Tapolca–Balatonfüred–Székesfehérvár
  • július 25.: Budapest-Nyugati–Szob
  • augusztus 19.: Budapest–Sülysáp–Nagykáta–Újszász–Szolnok
  • augusztus 19.: Szolnok–Püspökladány–Debrecen
  • augusztus 20.: Debrecen–Nyíregyháza–Debrecen
  • augusztus 21.: Debrecen–Tiszafüred–Poroszló–Füzesabony
  • augusztus 21.: Füzesabony–Hatvan–Gödöllő–Budapest
  • augusztus 29.: Szolnok, RepTár-látogatással
  • szeptember 26.: Budapest-Nyugati–Szob

Az utak pontos menetrendje, az esetleges kísérőprogramok, a jegyárak és az egyes járatok kocsitípusai a MÁV Rail Tours programoldalain érhetők el.

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180 éves a Pest–Vác vasútvonal

A 2026-os MÁV nosztalgia vonat menetrend egyik különlegessége hazánk első vasútvonalának 180. születésnapját ünnepli. A nosztalgiavonat 2026. július 15-én több fordulóban közlekedik Budapest-Nyugati és Vác között, gőzmozdonnyal és muzeális kocsikkal.

Ezen a napon nemcsak utazni lehet a különvonattal. Amíg a nosztalgiajárat a Nyugati pályaudvaron vagy Vác vasútállomásán tartózkodik, az érdeklődők alaposabban is megismerhetik a szerelvény felszereltségét és a mozdony működését.

A jubileumi nosztalgiavonat indulási időpontjai július 15-én:

  • 08:55 Budapest, Nyugati pályaudvarról Vácra
  • 10:45 Vácról Budapest, Nyugati pályaudvarra
  • 12:55 Budapest, Nyugati pályaudvarról Vácra
  • 14:45 Vácról Budapest, Nyugati pályaudvarra
  • 16:55 Budapest, Nyugati pályaudvarról Vácra
  • 18:45 Vácról Budapest, Nyugati pályaudvarra

A jubileumi vonatozásokra kocsiosztálytól függően 3 180 és 6 180 forint között érhetők el jegyek, harmadosztályra családi jegy is váltható, 9 180 forintért. A szabad helyekről és a pontos jegytípusokról a vonatkozó MÁV Rail Tours-oldalon tájékozódhatunk.

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Tematikus vasúti programok

A meghirdetett tematikus utaknál nem csak az számít, honnan hová megy a vonat. A Kadarka Expressz Budapestről a Szekszárdi Bornapokra viszi utasait, ahol szüreti felvonulás, borkóstolási lehetőség és több szervezett élményprogram is várja őket. A várható programok között szerepel a Balassagyarmatra tartó nosztalgiaút is, amely az Aszód–Balassagyarmat vasútvonal 130 éves évfordulójához kapcsolódik.

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Az igazi vonatrajongóknak szól a Kulisszatitkok sorozat, ahol a vasút üzemi oldala kerül előtérbe. Az Istvántelki Gőzösműhely látogatása a gőzmozdonyok javításába, karbantartásába és a műhelyben tárolt járművek világába enged betekintést, míg a ferencvárosi programok Magyarország legnagyobb pályaudvarának működését mutatják meg.

A MÁV-csoport külön retró és tematikus eseménynaptárt is vezet, amelyben a Rail Tours utak mellett más, régi járművekhez, vasúti hangulathoz és különleges utazásokhoz kapcsolódó programok is szerepelnek.

2026-ban a retró események tervezett időpontjai és helyszínei:

  • július 4–5. Balatoni Retró Hétvége: Budapest – Balatonfüred – Tapolca, Keszthely – Tapolca – Szombathely;
  • augusztus 1–2. Kaposvári Retró Hétvége: Kaposvár – Fonyód, Kaposvár – Siófok, Dombóvár – Gyékényes;
  • szeptember 12–13. Balassagyarmati Retró Hétvége: Aszód – Balassagyarmat, Aszód – Vác;
  • szeptember 26–27.  Lokopiknik: Vasúttörténeti Park;
  • október 10–11. VIII. Ferihegyi Ikarus Találkozó: Aeropark;
  • október 24–25. HÉV hétvége: Budapest – Szentendre.

A MÁV-csoport az egyes rendezvények előtt a retró és tematikus eseményoldalon teszi közzé a részletes programot, az útvonalakat és a jegyinformációkat.

Jegyvásárlás a MÁV nosztalgia vonatokra

A MÁV nosztalgia vonat utasainak nem hagyományos vonatjegyet, hanem mindig az adott útra érvényes részvételi jegyet kell váltaniuk, melyeknek az árát az adott út részvételi díjak menüpontjában tüntetik fel. Fontos figyelembe venni, hogy mivel ezek az utak nem számítanak közszolgáltatásnak, az általános vasúti kedvezmények nem érvényesek rájuk.

A részvételi jegyet megvásárolhatjuk online, a MÁV Rail Tours oldalán. Regisztráció és bejelentkezés után elérhetővé válik a jegyvásárlás funkció, ahol nem csupán a jegytípust, hanem a pontos ülőhelyet is kiválaszthatjuk. Aki szívesebben intézné személyesen, a MÁV Rail Tours Nyugati pályaudvari Értékesítési Centrumában válthat jegyet.

A pontos indulási adatokat, az elérhető helyeket, a kocsiosztályokat és az esetleges programváltozásokat vásárlás és indulás előtt is érdemes a vonatkozó programoldalon ellenőrizni. A szervezők az utazások előtt 2–3 nappal tájékoztató levelet küldenek a foglaláskor megadott e-mail-címre, amiben szerepel a vonatösszeállítás, a véglegesített menetrend, az étkezőkocsi kínálata és minden további gyakorlati tudnivaló.
Címlapkép: Getty Images
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