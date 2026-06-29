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Folytatódik a pokoli hőség: akár 42 fok is lehet, de hamarosan érkezik a lehűlés

Pénzcentrum
2026. június 29. 07:21

Tovább fokozódik a hőség Magyarországon: hétfőn már 41, kedden pedig akár 42 Celsius-fokot is mutathatnak a hőmérők. A kánikulát ugyanakkor helyenként záporok, zivatarok is megszakíthatják, a hét közepére pedig egyre többfelé nő a csapadék esélye.

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A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn a sok napsütés mellett kevés gomolyfelhő lesz az égen, az Északi-középhegységben és a keleti megyékben pedig zápor, zivatar is kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ugyanakkor a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Az ország legnagyobb részén 29 fok felett alakul a napi középhőmérséklet, miközben a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között várható.

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A meteorológiai szolgálat arra is figyelmeztet, hogy bár fronthatás nem terheli a szervezetet, a tartós hőség komoly megterhelést jelenthet. Fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadék- és sópótlás, valamint az erős UV-B sugárzás elleni védekezés.

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Kedden sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Helyi záporok és hőzivatarok elsősorban a Dunától keletre fordulhatnak elő, miközben az északias szél a Nyugat-Dunántúlon időnként megélénkülhet. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A nappali csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakulhat.

Szerdán az alapvetően napos idő mellett már erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, és több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Egyes térségekben rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék hullhat, ugyanakkor annak eloszlása továbbra is nagyon egyenetlen lesz. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharos széllökésekre is számítani lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet ugyan néhány fokkal mérséklődik, de még így is 32 és 39 fok között alakul majd.
Címlapkép: Getty Images
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