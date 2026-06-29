Alig változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a hét végén a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 29.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. június 29., hétfő.
Névnap
Péter, Pál
Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 353.47 Ft
CHF: 383.38 Ft
GBP: 409.9 Ft
USD: 310.41 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 45810 Ft
MOL: 3668 Ft
RICHTER: 12260 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.06.30: Sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat elő. Az északias szelet főként a Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet, zivatar környezetében azonban erős, viharos széllökések is lehetnek. Kora hajnalban általában 18, 26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
2026.07.01: Az alapvetően sok napsütés mellett már erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is lehet számítani. A legalacsonyabb hőmérséklet 18 és 26, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Emellett az UV-B sugárzás is magas, érdemes világos, természetes anyagú ruházatot, széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni, de a megfelelő faktorszámú naptej használata is szükséges lehet. (2026.06.28)
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