Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 29.)

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. június 25.

A Hatoslottó nyerőszámai a 26. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 5, 6, 15, 28, 30

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 12 db

4-es találat: 817 db

3-as találat: 14395 db



OTP: 45810 Ft

MOL: 3668 Ft

RICHTER: 12260 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.30: Sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat elő. Az északias szelet főként a Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet, zivatar környezetében azonban erős, viharos széllökések is lehetnek. Kora hajnalban általában 18, 26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.

2026.07.01: Az alapvetően sok napsütés mellett már erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is lehet számítani. A legalacsonyabb hőmérséklet 18 és 26, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Emellett az UV-B sugárzás is magas, érdemes világos, természetes anyagú ruházatot, széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni, de a megfelelő faktorszámú naptej használata is szükséges lehet. (2026.06.28)

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