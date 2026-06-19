Most érkezett! Kigyulladt egy 27 magyar fiatalt szállító busz Ausztriában: az autópályán csaptak fel a lángok

Sérülés szerencsére nem történt, mindenkit időben ki tudtak menekíteni. A busz hátsó része teljesen kiégett.

Kigyulladt egy magyar fiatalokat szállító turistabusz csütörtök délután Ausztriában. A járművön harminchatan utaztak, de a tűz kitörése után mindenkinek sikerült időben elhagynia a buszt, így senki sem sérült meg. Az ORF beszámolója szerint a lángok az S6-os autópályán, Hönigsberg közelében, a jármű motorterében csaptak fel.

A rendőrség tájékoztatása szerint a buszon utazó harminchat ember közül huszonhét magyar gyermek, illetve tinédzser volt. Mivel az utasoknak sikerült gyorsan elhagyniuk a járművet, senki sem szorult kórházi ellátásra. Bár a tűzoltók sikeresen megfékezték a lángokat, az autóbusz hátsó része teljesen kiégett. A csoportért végül egy mentesítő járat érkezett, amellyel folytathatták az útjukat.