Nem várt fordulat a felmelegedésben: rendkívüli riasztást adtak ki a kutatók, nincs többé menekvés a hőség elől?

Rekordmagas szintre emelkedett májusban a légköri szén-dioxid koncentrációja, ami a kutatók szerint tovább fokozza a globális felmelegedést. Klímaszakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nyári globális átlaghőmérséklet akár 1,9 Celsius-fokkal is meghaladhatja az iparosodás előtti szintet. A tudósok szerint a gyors felmelegedés szinte teljes egészében az emberi tevékenység következménye.

A fosszilis energiahordozók égetése és más emberi tevékenységek okozták a globális felmelegedés szinte teljes egészét az elmúlt évtizedben – erre figyelmeztettek a Climate Central nonprofit szervezet szakértői.

A kutatók szerint a légköri szén-dioxid-koncentráció májusban új rekordot ért el, ami tovább erősíti az üvegházhatású gázok által kiváltott felmelegedést. Előrejelzésük szerint a nyári globális átlaghőmérséklet akár 1,9 Celsius-fokkal is magasabb lehet az iparosodás előtti időszak átlagánál.

Zack Labe légkörkutató szerint az ember okozta klímaváltozás jelentősen növeli a halálos hőhullámok, az intenzívebb viharok és az erdőtüzek kialakulásának kockázatát. A Climate Central több olyan korábbi amerikai meteorológiai és óceánkutató intézeti (NOAA) szakembert foglalkoztat, akik a kormányzati klímatájékoztatók megszüntetése után indították el saját havi klímajelentéseiket.

A kutatók emlékeztettek arra, hogy a légköri szén-dioxid szintje minden év májusában tetőzik, mielőtt az északi félteke erdőségei a növekedési időszakban nagyobb mennyiségű szén-dioxidot vonnának ki a légkörből. Az emberi kibocsátások azonban már olyan mértékűek, hogy az erdők és az óceánok sem képesek ellensúlyozni azokat, így a légkörben folyamatosan nő a szén-dioxid mennyisége. A szakértők szerint a légkörben felhalmozódott többlet szén-dioxid mintegy kétharmada az elmúlt 50 évben került a levegőbe.

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A korábbi NASA-klímakutató, James Hansen szintén arra figyelmeztetett, hogy sok tudós még mindig alábecsüli a Föld éghajlati rendszerének érzékenységét az üvegházhatású gázokra. Véleménye szerint 2026 minden eddiginél melegebb év lehet, még akkor is, ha az év eleje hűvösebben alakult a korábbi rekordévhez képest.

Hasonló következtetésre jutott a Copernicus klímaváltozási szolgálat júniusi jelentése is. A 70 kutató közreműködésével készült elemzés szerint a Föld éghajlati rendszere gyorsabban halmozza fel a hőt, mint a mérések kezdete óta bármikor. A szerzők szerint az elmúlt évtized felmelegedésének szinte teljes egészéért az emberi tevékenység felelős, miközben a klímarendszer úgynevezett energia-egyensúlyának felborulása az éghajlatváltozás ütemének egyik legfontosabb mutatója.