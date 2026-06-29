2026. június 29. hétfő Péter, Pál
41 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mennyei élvezetek Torontóban! Felkel a nap egy forró nyári napon.
Utazás

Nem várt fordulat a felmelegedésben: rendkívüli riasztást adtak ki a kutatók, nincs többé menekvés a hőség elől?

Pénzcentrum
2026. június 29. 14:14

Rekordmagas szintre emelkedett májusban a légköri szén-dioxid koncentrációja, ami a kutatók szerint tovább fokozza a globális felmelegedést. Klímaszakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nyári globális átlaghőmérséklet akár 1,9 Celsius-fokkal is meghaladhatja az iparosodás előtti szintet. A tudósok szerint a gyors felmelegedés szinte teljes egészében az emberi tevékenység következménye.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A fosszilis energiahordozók égetése és más emberi tevékenységek okozták a globális felmelegedés szinte teljes egészét az elmúlt évtizedben – erre figyelmeztettek a Climate Central nonprofit szervezet szakértői.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatók szerint a légköri szén-dioxid-koncentráció májusban új rekordot ért el, ami tovább erősíti az üvegházhatású gázok által kiváltott felmelegedést. Előrejelzésük szerint a nyári globális átlaghőmérséklet akár 1,9 Celsius-fokkal is magasabb lehet az iparosodás előtti időszak átlagánál.

Kapcsolódó cikkeink:

Zack Labe légkörkutató szerint az ember okozta klímaváltozás jelentősen növeli a halálos hőhullámok, az intenzívebb viharok és az erdőtüzek kialakulásának kockázatát. A Climate Central több olyan korábbi amerikai meteorológiai és óceánkutató intézeti (NOAA) szakembert foglalkoztat, akik a kormányzati klímatájékoztatók megszüntetése után indították el saját havi klímajelentéseiket.

A kutatók emlékeztettek arra, hogy a légköri szén-dioxid szintje minden év májusában tetőzik, mielőtt az északi félteke erdőségei a növekedési időszakban nagyobb mennyiségű szén-dioxidot vonnának ki a légkörből. Az emberi kibocsátások azonban már olyan mértékűek, hogy az erdők és az óceánok sem képesek ellensúlyozni azokat, így a légkörben folyamatosan nő a szén-dioxid mennyisége. A szakértők szerint a légkörben felhalmozódott többlet szén-dioxid mintegy kétharmada az elmúlt 50 évben került a levegőbe.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A korábbi NASA-klímakutató, James Hansen szintén arra figyelmeztetett, hogy sok tudós még mindig alábecsüli a Föld éghajlati rendszerének érzékenységét az üvegházhatású gázokra. Véleménye szerint 2026 minden eddiginél melegebb év lehet, még akkor is, ha az év eleje hűvösebben alakult a korábbi rekordévhez képest.

Hasonló következtetésre jutott a Copernicus klímaváltozási szolgálat júniusi jelentése is. A 70 kutató közreműködésével készült elemzés szerint a Föld éghajlati rendszere gyorsabban halmozza fel a hőt, mint a mérések kezdete óta bármikor. A szerzők szerint az elmúlt évtized felmelegedésének szinte teljes egészéért az emberi tevékenység felelős, miközben a klímarendszer úgynevezett energia-egyensúlyának felborulása az éghajlatváltozás ütemének egyik legfontosabb mutatója.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #kánikula #hőség #hőmérséklet #klímaváltozás #tudomány #globális felmelegedés #klímaválság #kutatók #melegedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:02
14:42
14:32
14:18
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 29.
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
2026. június 28.
Sokan képtelenségnek tartották: ez a méregdrága luxuscsemege lehet a dió utódja a magyar kertekben?
2026. június 29.
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
2026. június 29.
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
2026. június 29.
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 29. hétfő
Péter, Pál
27. hét
Június 29.
Nemzetközi Duna-nap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már szórják a 200 ezeres bírságokat a Balatonnál: új tiltás lépett életbe 2026 nyarán, erre mindenki figyeljen
2
5 napja
Most közölte a HungaroMet: hiába kibírhatatlan a mostani kánikula, a java még hátravan - közeleg a földi pokol az időjárásban
3
1 napja
Nem várt csapás érte a vasárnapi utazókat a magyar tengernél: óriási a felfordulás a déli parton
4
1 hete
Most érkezett! Kigyulladt egy 27 magyar fiatalt szállító busz Ausztriában: az autópályán csaptak fel a lángok
5
3 napja
Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, ezt lehet eddig tudni az ügyről
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus
díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. A kedvezmény realizálódhat a díj egy részének visszafizetésével (pl. casco) vagy a következő évi díj csökkentésével (pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítás).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 14:32
Óriási újdonságot robbantott a Lidl: ilyen még nem volt Magyarországon, rengeteg pénzt lehet most spórolni
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 13:03
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
Agrárszektor  |  2026. június 29. 14:31
Meglepő hírek jöttek a magyar barackról: erről jobb, ha mindenki tud