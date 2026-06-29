Brutális hőség tombol Magyarországon: már délelőtt megdőlt a rekord, de a java még csak most jön

Már délelőtt megdőlt a június 29-re vonatkozó országos melegrekord, a hőmérséklet pedig tovább emelkedik az egész országban. Dél körül 41,2 Celsius-fokot mértek Adács térségében, így az abszolút magyarországi melegrekordot (41,9 fok) sem kizárt, hogy ma megdöntjük.

Ma délelőtt 10 óra 50 perckor megszületett az új napi országos melegrekord: a HungaroMet aszódi mérőállomása 38,5 Celsius-fokot rögzített, ezzel megdőlt a június 29-re vonatkozó korábbi rekord - számolt be róla az Időkép.

Az eddigi csúcstartó értéket 2022-ben mérték Dévaványán, ahol ezen a napon 38,4 fokig melegedett a levegő. A forróság ezt követően sem enyhült. Még dél sem volt, amikor Aszódon már 39,2 fokot mutattak a hőmérők, délben pedig Adács térségében 41,2 Celsius-fokot mértek, ami jól mutatja, hogy a hőhullám tovább erősödik.

Az Időkép hőtérképe

A meteorológusok szerint a hőmérséklet a délutáni órákban tovább emelkedhet, a legmelegebb tájakon 41–42 fok is várható. Ez azt jelenti, hogy akár az országos abszolút melegrekord is megdőlhet, amelyet jelenleg a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius-fok tart.

Nemcsak országos, hanem fővárosi rekord is veszélybe került. Budapesten június 29-én eddig 1947-ben mérték a legmagasabb hőmérsékletet, amikor Budatétényben 37,5 fokot regisztráltak. A jelenlegi adatok alapján ezt az értéket is jó eséllyel felülmúlja a mai nap.

Már most látható, hogy több helyen is megdőlhet az abszolút melegrekord, hiszen több helyen is 40 fok fölötti hőmérsékletet mérnek. Az aktuális hőmérséklet alapján várjuk a szavazatokat, hol dőlhet meg ma a rekord!