A kutatók szerint a mostani európai hőség nemcsak rekordokat dönt, hanem a párás levegő miatt is különösen veszélyes.
Brutális hőség tombol Magyarországon: már délelőtt megdőlt a rekord, de a java még csak most jön
Már délelőtt megdőlt a június 29-re vonatkozó országos melegrekord, a hőmérséklet pedig tovább emelkedik az egész országban. Dél körül 41,2 Celsius-fokot mértek Adács térségében, így az abszolút magyarországi melegrekordot (41,9 fok) sem kizárt, hogy ma megdöntjük.
Ma délelőtt 10 óra 50 perckor megszületett az új napi országos melegrekord: a HungaroMet aszódi mérőállomása 38,5 Celsius-fokot rögzített, ezzel megdőlt a június 29-re vonatkozó korábbi rekord - számolt be róla az Időkép.
Az eddigi csúcstartó értéket 2022-ben mérték Dévaványán, ahol ezen a napon 38,4 fokig melegedett a levegő. A forróság ezt követően sem enyhült. Még dél sem volt, amikor Aszódon már 39,2 fokot mutattak a hőmérők, délben pedig Adács térségében 41,2 Celsius-fokot mértek, ami jól mutatja, hogy a hőhullám tovább erősödik.
A meteorológusok szerint a hőmérséklet a délutáni órákban tovább emelkedhet, a legmelegebb tájakon 41–42 fok is várható. Ez azt jelenti, hogy akár az országos abszolút melegrekord is megdőlhet, amelyet jelenleg a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius-fok tart.
Nemcsak országos, hanem fővárosi rekord is veszélybe került. Budapesten június 29-én eddig 1947-ben mérték a legmagasabb hőmérsékletet, amikor Budatétényben 37,5 fokot regisztráltak. A jelenlegi adatok alapján ezt az értéket is jó eséllyel felülmúlja a mai nap.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Már most látható, hogy több helyen is megdőlhet az abszolút melegrekord, hiszen több helyen is 40 fok fölötti hőmérsékletet mérnek. Az aktuális hőmérséklet alapján várjuk a szavazatokat, hol dőlhet meg ma a rekord!
Idén nyáron csak kismértékben nőttek a hazai strandételek és fagylaltok árai.
A Pénzcentrum 2026. június 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tovább fokozódik a hőség Magyarországon: hétfőn már 41, kedden pedig akár 42 Celsius-fokot is mutathatnak a hőmérők.
Alig ismert szabály szedi áldozatait a magyarok slágernyaralóhelyén: milliós bírságot kaphat, aki erre nem figyel
A szabályszegők komoly pénzbírságokra - akár milliós nagyságrendű összegekre - és szélsőséges esetben szabadságvesztésre is számíthatnak.
Mikor lesz teljes napfogyatkozás Magyarországon? Napfogyatkozás 2026-ban és 2027-ben: innen lesz látható a ritka égi jelenség
Részleges, gyűrűs vagy teljes? Megmutatjuk, milyen napfogyatkozásokra számíthatunk Magyarországról nézve, és hová érdemes utazni a teljes élményért.
A következő napokban tovább fokozódik a hőség, hétfőn és kedden az ország nagy részén zavartalan napsütésre, csak kevés felhőre lehet számítani.
Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken
Itt a 2026-os MÁV nosztalgia vonat menetrend, mely gőzmozdonyos kirándulásokat, évfordulós nosztalgiavonatokat és tematikus vasúti programokat is kínál.
A 2021-ben készült megvalósíthatósági tanulmány ismét előtérbe került, miután a V4-ek budapesti csúcstalálkozóján is hivatkoztak rá.
Jelentős fennakadásokkal indult a vasárnap a Balaton déli partján közlekedő vonatoknál.
A Pénzcentrum 2026. június 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A meteorológiai előrejelzés szerint vasárnap is túlnyomóan napos idő várható, kevés gomolyfelhővel.
A rendkívüli hőség miatt és az utasok biztonsága érdekében szombat déltől tizenhárom vasútvonalon.
Rendkívüli vészhelyzet Magyarországon: már a katonákat is be kellett vetni a tarthatatlan hőség miatt
A 40 Celsius-fokos hőhullámok miatt rendkívüli intézkedéseket és fokozott lakossági odafigyelést sürget a kormány.
Már kora délután megdőlt a szombati napi melegrekord Magyarországon.
Nem mindegy, honnan érkezik az alapanyag, és a balatoni vendéglátósok úgy gondolják, hogy ez egyre komolyabb gazdasági kérdéseket vet fel.
Végleg befellegzett az olcsó horvát pihenésnek: megdöbbentő árak fogadják a magyarokat a tengerparton
Az euróövezeti csatlakozás utóhatásai 2026 főszezonjára teljesen átformálták a horvát tengerparti árakat.
Sok magyar számára visszatérő kérdés a nyári nyaralás előtt, hogy érdemes-e telepakolni az autót élelmiszerrel, vagy inkább a horvát tengerparton bevásárolni.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.