Nem várt helyzet állt elő a magyar strandokon: kevesen számítottak ilyen árakra a büfékben

Idén nyáron csak kismértékben nőttek a hazai strandételek és fagylaltok árai, így egy gombóc fagyi átlagosan 600 forintba, a sima lángos 1200 forintba, egy hamburgeres menü pedig nagyjából 4000 forintba kerül. A szakmai szervezetek szerint a vendéglátósok a visszafogott kereslet miatt óvatosan áraznak, miközben a vásárlók a szűkülő árkülönbségek hatására egyre inkább a minőségi termékeket választják - írja a Portfolio.

A street food piacon a tavalyi évhez hasonlóan idén sem várható jelentős drágulás. Horváth Zoltán, a Magyar Street Food Egyesület elnöke szerint a vásárlók ma már alaposan meggondolják, mire költenek a strandokon és a fesztiválokon. Jelenleg háromezer forint alatt szinte egyáltalán nem kapni meleg ételt, hiszen egy hamburger sült burgonyával jellemzően négyezer, míg egy barbecue marhaszegy vagy egy halastál öt-hatezer forintba kerül. Bár az energia- és bérköltségek nem nőttek számottevően, az alapanyagok drágulása és a visszaeső forgalom – például amikor egy fesztiválon a korábbi 400 helyett mindössze 200-250 szendvicset tudnak eladni – a veszteségesség határára sodorták a vállalkozásokat.

Az elmúlt évek inflációja ugyanakkor magával hozott egy pozitív tendenciát is, hiszen jelentősen csökkent a minőségi és a gyengébb ételek közötti árkülönbség. Mivel a gyengébb minőségű termékekért is elkérnek négyezer forintot, miközben a prémium kategóriásak ötezer forint körül mozognak, a fogyasztók szívesebben fizetnek egy kevéssel többet a jobb minőségért. A strandok legnépszerűbb étele, a lángos esetében a Balatonnál a sima változat átlagosan 1200 forintba kerül, míg a sajtos-tejfölös-fokhagymás verzióért már 1850 forintot is elkérnek, és minél több a feltét, az összeg annál inkább közelít egy pizza árához.

A cukrászdákban és fagyizókban is hasonló a helyzet. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke elmondta, hogy bár a korábbi energia- és alapanyag-drágulás még érezteti a hatását, idén stabilizálódtak a nyersanyagárak, és az euróárfolyam is kedvezően alakul. Ez azért kulcsfontosságú, mert a minőségi termékek előállításához – a csokoládétól kezdve egészen a tejszínig – a cukrászatok szinte kizárólag importból származó összetevőket használnak.

A fagylaltárak emiatt alig emelkedtek, így sok helyen a tavalyi árakkal indult a szezon. Egy gombóc átlagosan 600 forintba kerül, de a frekventáltabb helyeken vagy a különlegesebb, például a pisztáciás és a cukormentes ízekért Budapesten akár 700 forintot is elkérhetnek. Akadnak olyan cukrászdák is, ahol 900 forintba kerül egy gombóc, ám ott a megszokott 4-5 dekagramm helyett közel dupla akkora, 9 dekagrammos adagot mérnek.

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Erdélyi Balázs hangsúlyozta, hogy 500 forint alatt már nem lehet minőségi alapanyagokból, nyereségesen fagylaltot előállítani és értékesíteni. A cukrászdák fennmaradásához ráadásul elengedhetetlen a nyári szezon fagylaltforgalma, mivel egy összetettebb sütemény esetében a magas nyersanyag-, bér- és energiaköltségek miatt mindössze 5-10 százalékos haszonkulcs marad, amiből önmagában a legtöbb vállalkozás képtelen lenne megélni.