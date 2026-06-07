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Vége a felesleges kitérőknek a MÁV-nál: megoldódott az emeletes vonatok különös karbantartási problémája

Telex
2026. június 7. 09:03

Hosszú ideig komoly logisztikai kihívást és akár 300 kilométeres felesleges kitérőt jelentett a MÁV-nak a több mint 200 méteres Stadler KISS emeletes motorvonatok karbantartása. Mivel a szegedi járműtelepen működő kerékeszterga vágánya túl rövid a szerelvényekhez, a vonatokat a munka felénél meg kellett fordítani, ehhez pedig a megfelelő vágánykapcsolat hiányában egészen Ceglédig kellett elutazniuk. Bár a helyzet a szegedi deltavágány elkészültével mára megoldódott, a vasúttársaság már egy új, a hosszabb vonatokat is kiszolgálni képes berendezés telepítését tervezi - számolt be a Telex.

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A vasúti kerekek élettartamát meghosszabbító profilozás, azez a kerékesztergálás rutinfeladatnak számít, a kétszáz méteres KISS motorvonatok esetében azonban a megfelelő helyszín kiválasztása rendkívül összetett feladat. Magyarországon mindössze néhány olyan padló alatti kerékeszterga üzemel, amellyel a kerékpárokat kiszerelés nélkül, a jármű alatt lehet újrabeszabályozni.

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Bár a budapesti Keleti pályaudvaron és Celldömölkön is működik ilyen berendezés, a hosszú szerelvények ott nehezen férnek el a menetrend szerinti forgalom akadályozása nélkül. Pusztaszabolcson a gyártó ugyan rendelkezik a szükséges kapacitással, ám annak igénybevétele jelentős többletköltséggel járna a vasúttársaságnak, ezért esett a választás a szegedi tram-train járműtelepre, ahová a fővárosi kapacitáshiány idején irányították át a KISS motorvonatokat.

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A szegedi bázison ugyanakkor komoly fizikai akadályba ütköztek, mivel az esztergálóvágány egy földkúppal lezárt csonkavágány, amely túl rövid ahhoz, hogy a hatrészes monstrumok teljes hosszukban ráférjenek. Így a szerelvények másik felének megmunkálásához a járművet meg kellett fordítani.

Mivel a szegedi deltavágány akkoriban még nem üzemelt, a félig kész vonatoknak a 120 kilométerre lévő Cegléd térségébe, egészen Abonyig kellett elmenniük, majd az irányváltást követően visszatérniük Szegedre.

Ez a művelet önmagában csaknem 300 kilométeres, a Budapest és Szeged közötti úttal együtt pedig akár 700 kilométeres többletfutást eredményezett egy-egy karbantartás alkalmával.

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A több száz kilométeres műhelymenetek első hallásra rendkívülinek tűnhetnek, a nemzetközi vasúti gyakorlatban, így például a német nagysebességű ICE-flotta esetében sem példa nélküliek a hasonló megoldások a központosított karbantartás miatt. Ráadásul a szegedi kitérőre sem napi szinten, csupán néhány alkalommal volt szükség.

Ez a nehézkes logisztikai időszak nagyjából egy évig tartott. A szegedi deltavágány átadása óta a helyzet jelentősen leegyszerűsödött, hiszen a szerelvények megfordításához ma már elegendő csupán Röszke térségéig elmenniük.

A MÁV mindenesetre már a jövőre is gondol, így a tervek között szerepel egy olyan új szegedi esztergaberendezés telepítése, amely irányváltás nélkül, teljes hosszában képes fogadni a hosszabb motorvonatokat is. Erre az infrastruktúrára hamarosan még nagyobb szükség lesz, mivel a kormány további harmincöt, a KISS-ekhez hasonló emeletes motorvonat beszerzését készíti elő. A fejlesztésnek köszönhetően az évtized végére ezek a modern járművek a szegedi távolsági közlekedésben is meghatározó szerepet kaphatnak.
Címlapkép: Getty Images
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