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Komló, 2026. április 25.Vitézy Dávid, a Tisza-kormány leendô közlekedési és beruházási minisztere nyilatkozik újságíróknak a komlói vasútállomáson 2026. április 25-én. Vitézy Dávid kijelentette, hogy véget ér a vasútrombolás k
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Vitézy Dávid bejelentése: hatalmas modernizáció indul a felszabadított forrásokból a magyar vasúton

Pénzcentrum
2026. június 3. 17:38

Több tucat új InterCity-motorvonat és korszerű HÉV-szerelvény beszerzésével frissíti a hazai vasúti flottát a kormány, miután megállapodás született az Európai Bizottsággal az eddig befagyasztott, 16,4 milliárd eurós uniós forrás felszabadításáról. A közbeszerzéseket még idén kiírják, az első modern járművek pedig a tervek szerint 2029-ben állhatnak forgalomba.

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebookon közzétett tájékoztatása az uniós forrásokból legalább 35 új, akadálymentesített és klimatizált InterCity-motorvonat beszerzése válik lehetővé. A várhatóan emeletes kialakítású járművek mintegy 200 jelenlegi személykocsi kapacitását váltják ki, ami országos szinten is érezhető minőségi javulást eredményez majd. Az új vonatok a legfontosabb fővonalakon, többek között a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc, a Budapest–Szeged és a Budapest–Pécs viszonylatokon közlekednek majd.

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A fejlesztés a távolsági közlekedés mellett az elővárosi vonalakat is érinti, a Tisza-kormány ugyanis lecseréli a 45–60 éves, elavult HÉV-szerelvényeket is. A szentendrei, a csepeli és a ráckevei vonalakra összesen 42 új motorvonat érkezik, amelyek beszerzési eljárását szintén az idei évben indítják el.

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Vitézy Dávid a MÁV elmúlt évekbeli mélyrepülését alapvetően a súlyos járműhiánnyal indokolta. Rámutatott, hogy az előző miniszter, Lázár János 2022 végén leállította a járműbeszerzéseket, a karbantartási rendszer leépülése miatt pedig a meglévő kocsik jelentős része mára üzemképtelenné vált.

A nagyszabású flottacserét az teszi lehetővé, hogy Magyar Péter miniszterelnök a napokban megállapodott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források feloldásáról. Bár a 16,4 milliárd euróról szóló politikai egyezség megszületett, a kormányfő hangsúlyozta, hogy a részletek pontos kidolgozása még folyamatban van. A hivatalos kifizetési kérelmeket szeptember végéig kell benyújtania a kormánynak, a források utalása pedig az év végéig várható.
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