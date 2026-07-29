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Csökkenéssel kezdődhet a kereskedés: erre számítanak ma a befektetők a budapesti tőzsdén
Csökkenéssel kezdődhet a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 194,63 pontos, 0,13 százalékos csökkenéssel, 144 278,74 ponton zárt kedden.
Czibere Ákos kommentárjában közölte: a vezető részvények közül tovább gyengült a Mol, az árfolyam a 4352 forintos támasz közelben zárt, ennek letörése esetén 4227 forintnál adódhat további támasz. Kedden a részvény 24 forinttal, 0,55 százalékkal, 4374 forintra csökkent, 3,0 milliárd forintos forgalomban.
A Richter is enyhe csökkenéssel zárt, bár a kereskedés során a 11 855 forintos ellenállás áttörésével próbálkozott. A papír árfolyama 60 forinttal, 0,51 százalékkal, 11 680 forintra gyengült kedden, forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.
Az OTP szintén gyengült kissé; a 46 279 forintos ellenállás tartós átlépése esetén 48 625 forintnál húzódik további ellenállás. Kedden a részvény ára 50 forinttal, 0,11 százalékkal, 46 040 forintra esett, forgalma 13,5 milliárd forintot tett ki. Az elemző jelezte azt is, hogy újabb céláremelést kapott az OTP, a UBS 44 600 forintról 52 900 forintra emelte meg a 12 havi célárát, a vállalat részvényeit továbbra is vételre ajánlják.
A Magyar Telekom részvényei a 2736 forintos ellenállás közelében zártak, a következő ellenállás 2846 forintnál húzódik. A papír árfolyama 44 forinttal, 1,63 százalékkal, 2750 forintra erősödött, forgalma 643,5 millió forint volt kedden.
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