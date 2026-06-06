Komoly változások készülnek a MÁV-nál: mindenkit érint, aki vonattal menne a nyaralásra

A MÁV vezérigazgatója számba vette, hogy mik a legfontosabb változások és tudnivalók két héttel a nyári főszezoni menetrend élete lépése előtt.

Június 20-án lép életbe a MÁV főszezoni balatoni menetrendje, amely hamarosan a vasúttársaság elektronikus rendszereiben is elérhetővé válik - erről Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában. Mint fogalmazott, a felkészülés során a vasúttársaság javította a pályaállapotokat, nagy hangsúlyt fektetett a járművek légkondicionálására, ráadásul idén újdonságként osztrák vasúti kocsik is forgalomba állnak.

A vasúttársaság kiemelten készült az évente mintegy hárommillió balatoni utazásra. Az elmúlt hónapokban csökkentették a sebességkorlátozások számát, korszerűsítették a vasútvonalakat, és különös figyelmet fordítottak a járművek klímaberendezéseinek megbízható működésére. A tavalyi tapasztalatok alapján a menetrendet is finomították, így a korszerű FLIRT és KISS motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között már képesek kihasználni a 160 kilométer/órás maximális sebességet.

Az idei szezon kiemelkedő újdonsága, hogy az Osztrák Szövetségi Vasutaktól (ÖBB) bérelt személykocsik is megjelennek a Tapolca felé közlekedő Kék Hullám, valamint a Békéscsaba felé tartó Békés InterCity járatokon. Emellett továbbra is biztosítottak a közvetlen vidéki összeköttetések, vagyis az Alföldről, Kelet-Magyarországról és a Dunántúl számos nagyvárosából idén is átszállás nélkül lehet eljutni a Balatonhoz.

A kerékpárral utazóknak továbbra is kötelező a kerékpárhelyjegy megváltása, a vonatokon ugyanakkor jelentős bicikliszállítási kapacitást biztosítanak. A forgalmasabb állomásokon és egyes járatokon diákmunkások segítik majd a gyorsabb felszállást. A MÁV a váratlan helyzetek kezelésére is felkészült, így a kiemelt állomásokon utastájékoztatást nyújtó munkatársak lesznek jelen, valamint tartalék autóbuszokat is készenlétbe állítanak.

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A nyári menetrend adatait jelenleg is töltik fel a rendszerekbe, így azok napokon belül a MÁV mobilalkalmazásban is kereshetővé válnak. A balatoni utazásokkal kapcsolatos részletes információk, menetrendek és térképek a MÁV-csoport honlapján érhetők el.