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Utazás

Súlyos baleset az M1-esen: az egész autópályát lezárták

MTI
2026. július 27. 09:56

Szalagkorlátnak ütközött, majd árokba hajtott egy személyautó hétfő délelőtt az M1-es autópálya 77-es kilométerénél a Komárom-Kisbér, valamint a Tata csomópontok között a főváros felé vezető oldalon, a mentés idejére az útszakaszt lezárták - közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

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Szalagkorlátnak csapódott, majd az árokba hajtott egy személyautó hétfő délelőtt az M1-es autópálya 77-es kilométerénél, a Komárom–Kisbér és a Tata csomópont között, a Budapest felé vezető oldalon. A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt lezárták.

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A tájékoztatás szerint a gépkocsiban hárman utaztak, közülük többen megsérültek, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Címlapkép: Getty Images
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ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

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