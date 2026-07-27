Az uniós szankciók hatálya alatt álló orosz gyártótól kellene drága és elavult szerelvényeket vásárolni.
Súlyos baleset az M1-esen: az egész autópályát lezárták
Szalagkorlátnak ütközött, majd árokba hajtott egy személyautó hétfő délelőtt az M1-es autópálya 77-es kilométerénél a Komárom-Kisbér, valamint a Tata csomópontok között a főváros felé vezető oldalon, a mentés idejére az útszakaszt lezárták - közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Szalagkorlátnak csapódott, majd az árokba hajtott egy személyautó hétfő délelőtt az M1-es autópálya 77-es kilométerénél, a Komárom–Kisbér és a Tata csomópont között, a Budapest felé vezető oldalon. A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt lezárták.
A tájékoztatás szerint a gépkocsiban hárman utaztak, közülük többen megsérültek, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
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Évről évre egyre többen veszik birtokba a budapesti rakpartot, amely néhány éve még elsősorban az autós közlekedés terepe volt.
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