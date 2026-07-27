Nem olyan egyszerű meghosszabbítani a 3-as metrót: az oszokkal is üzletelnie kell Vitézy Dávidéknak

Bár a Tisza-kormány szerezhet uniós forrásokat az M3-as metróvonal tervezett meghosszabbítására, a beruházás volumene komoly beszerzési aggályokat vet fel. Egy teljes, ötmegállós bővítéshez ugyanis az uniós szankciók hatálya alatt álló orosz gyártótól kellene drága és elavult szerelvényeket vásárolni, miközben egy rövidebb, kétmegállós szakasz a meglévő járműparkkal, új kocsik beszerzése nélkül is üzemeltethető lenne.

A pálya és a teljes, öt megállóból álló infrastruktúra kiépítése egy tavalyi becslés alapján 158 milliárd forintba kerülne, amit az új vasútfejlesztési programból finanszírozni lehetne. A káposztásmegyeri meghosszabbítás viszont a megnövekedő utasszám miatt szükségessé tenné további hét metrószerelvény forgalomba állítását. Ezeket a járműveket attól az orosz Metrovagonmastól kellene megrendelni, amely a jelenlegi flottát is szállította - írja a Népszava.

A lap szerint ez a forgatókönyv több okból is aggályos. Az orosz vállalat az ukrajnai háború miatt jelenleg európai uniós szankciók hatálya alatt áll, és a korábbi, opciós szerelvényekre vonatkozó szerződésük is lejárt már.

Ráadásul a mintegy 30 milliárd forintra becsült új járművek a múlt század hatvanas éveinek elavult műszaki színvonalát képviselik, így a piacon elérhető korszerű alternatívákhoz képest fajlagosan jóval drágábban kellene korszerűtlen kocsikat vásárolni.

A fővárosi közlekedési társaság éppen ezért elzárkózik attól, hogy új szerelvényeket vásároljon az orosz gyártótól. Jelenleg egy lényegesen rövidebb, Rákospalota-Újpestig tartó, kétmegállós szakasz megépítése szerepel a tervekben. A BKK tájékoztatása szerint ehhez a rövidebb változathoz már elegendő a jelenlegi járműállomány kapacitása is. A meglévő flotta várhatóan ki tudja szolgálni a kétmegállós hosszabbítást, a pontos üzemeltetési feltételeket azonban a BKK és a BKV a közeljövőben egyezteti egymással.