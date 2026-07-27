2026. július 27. hétfő Olga, Liliána
28 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy vonat indul az állomásról.
Utazás

Nem olyan egyszerű meghosszabbítani a 3-as metrót: az oszokkal is üzletelnie kell Vitézy Dávidéknak

Pénzcentrum
2026. július 27. 09:11

Bár a Tisza-kormány szerezhet uniós forrásokat az M3-as metróvonal tervezett meghosszabbítására, a beruházás volumene komoly beszerzési aggályokat vet fel. Egy teljes, ötmegállós bővítéshez ugyanis az uniós szankciók hatálya alatt álló orosz gyártótól kellene drága és elavult szerelvényeket vásárolni, miközben egy rövidebb, kétmegállós szakasz a meglévő járműparkkal, új kocsik beszerzése nélkül is üzemeltethető lenne.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A pálya és a teljes, öt megállóból álló infrastruktúra kiépítése egy tavalyi becslés alapján 158 milliárd forintba kerülne, amit az új vasútfejlesztési programból finanszírozni lehetne. A káposztásmegyeri meghosszabbítás viszont a megnövekedő utasszám miatt szükségessé tenné további hét metrószerelvény forgalomba állítását. Ezeket a járműveket attól az orosz Metrovagonmastól kellene megrendelni, amely a jelenlegi flottát is szállította - írja a Népszava.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lap szerint ez a forgatókönyv több okból is aggályos. Az orosz vállalat az ukrajnai háború miatt jelenleg európai uniós szankciók hatálya alatt áll, és a korábbi, opciós szerelvényekre vonatkozó szerződésük is lejárt már.

Kapcsolódó cikkeink:

Ráadásul a mintegy 30 milliárd forintra becsült új járművek a múlt század hatvanas éveinek elavult műszaki színvonalát képviselik, így a piacon elérhető korszerű alternatívákhoz képest fajlagosan jóval drágábban kellene korszerűtlen kocsikat vásárolni.

A fővárosi közlekedési társaság éppen ezért elzárkózik attól, hogy új szerelvényeket vásároljon az orosz gyártótól. Jelenleg egy lényegesen rövidebb, Rákospalota-Újpestig tartó, kétmegállós szakasz megépítése szerepel a tervekben. A BKK tájékoztatása szerint ehhez a rövidebb változathoz már elegendő a jelenlegi járműállomány kapacitása is. A meglévő flotta várhatóan ki tudja szolgálni a kétmegállós hosszabbítást, a pontos üzemeltetési feltételeket azonban a BKK és a BKV a közeljövőben egyezteti egymással.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bkk #bkv #metró #Budapest #európai unió #tömegközlekedés #oroszország #vitézy dávid #budapesti tömegközlekedés #szankciók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:22
09:11
09:03
08:44
08:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 27.
Az augusztus 20-i tűzijáték lehet a Tisza-kormány nagy vizsgája: sikerül lebontani az előző elit monopóliumát?
2026. július 26.
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
2026. július 26.
Ez vár arra, akinek 2026-ban nem sikerült a felvételi: így lehet a kudarcból sikersztori
2026. július 26.
Már szinte biztos, teljesen átalakul Budapest forgalmas része: ennek sok autós nem fog örülni
2026. július 26.
Íme a magyar ökofalu, ahol gyakorlatilag nullázták a rezsit: így spórolnak milliókat a mindennapokon
NAPTÁR
Tovább
2026. július 27. hétfő
Olga, Liliána
31. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Teljesen kiakadt az éttermi borravalón Erdélyi Mónika: Miért adjak, ha én szolgálom ki magam?!
2
2 hete
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
3
1 napja
Kiadták a riasztást, itt csaphatnak le a zivatarok vasárnap: egy hidegfront érkezik a brutál kánikula előtt
4
3 napja
Újabb csapás a közlekedőknek: egy tollvonással törölték a gyorsforgalmi utat
5
1 napja
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nostro számlák
Hazai kereskedelmi banknak egy külföldi banknál vezetett számlája, melynek segítségével külföldi átutalásait bonyolítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 27. 06:30
Sokan azt hiszik, tilos, pedig itt ingyen lehet fürödni a Dunában: térképen az összes szabadstrand
Pénzcentrum  |  2026. július 27. 05:29
Az augusztus 20-i tűzijáték lehet a Tisza-kormány nagy vizsgája: sikerül lebontani az előző elit monopóliumát?
Agrárszektor  |  2026. július 27. 08:17
Óriási vihar közelít felénk: erre a 7 megyére már figyelmeztetést adtak ki