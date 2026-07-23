Láthatatlan gyilkos leselkedik a magyarokra: szinte minden második ember elköveti ezt a végzetes hibát

A nyári hónapokban sokan hosszabb időt töltenek a szabadban, a fokozott UV-sugárzás azonban jelentősen növeli a bőrrák kialakulásának kockázatát. Ennek ellenére az Affidea friss, országos kutatása szerint a magyarok közel fele még soha nem vett részt melanómaszűrésen vagy bőrgyógyász által végzett anyajegyvizsgálaton.

A felmérés szerint a megkérdezettek 48 százaléka még egyszer sem járt ilyen szűrésen, további 23 százalék pedig több mint két éve vett részt bőrgyógyászati vizsgálaton. Az elmúlt egy évben mindössze a válaszadók 9 százaléka ellenőriztette anyajegyeit.

A férfiak különösen ritkán fordulnak bőrgyógyászhoz. Körükben minden második válaszadó nyilatkozott úgy, hogy még soha nem vett részt melanómaszűrésen. A fiatalok sem számítanak kivételnek: a 18 és 39 év közötti korosztály 51 százaléka még egyszer sem járt ilyen vizsgálaton.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a nyári időszakban minden ötödik magyar kevesebb figyelmet fordít az egészségére, pedig éppen ilyenkor éri a legerősebb UV-terhelés a bőrt.

Évente közel 3000 új melanómás esetet diagnosztizálnak Magyarországon. Az elmúlt húsz évben a betegség előfordulása csaknem megduplázódott, bár az utóbbi évtizedben a növekedés üteme megtorpant.

Dr. Kósa Péter, az Affidea Magyarország bőrgyógyásza szerint a korai felismerés döntő jelentőségű. A szakember kiemelte, hogy korai stádiumban a melanóma gyógyulási esélye akár 99 százalék is lehet, míg áttétes állapotban jelentősen romlanak a túlélési kilátások. Ezért fontos, hogy az anyajegyszűrés a rendszeres egészségmegőrzés részévé váljon, ne csak akkor keressük fel az orvost, amikor már látható elváltozás jelentkezik.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy tévhit, miszerint a melanóma kizárólag az idősebb korosztály betegsége. A bőrrák bármely életkorban kialakulhat, ezért a fiatalok számára is fontos a rendszeres önvizsgálat és az időszakos bőrgyógyászati ellenőrzés.

A bőrdaganatok mintegy 90 százalékának kialakulásában szerepet játszik a Nap vagy a szolárium UV-sugárzása. A gyermekkori, különösen a hólyagos napégések később akár meg is duplázhatják a melanóma kialakulásának kockázatát. Emellett fokozott veszélyt jelent a világos bőrtípus, a nagyszámú vagy szabálytalan anyajegy, illetve az, ha a családban már előfordult melanóma.

A szakemberek szerint a megelőzés egyik legfontosabb eszköze a tudatos fényvédelem. Érdemes kerülni a közvetlen napsütést 11 és 15 óra között, valamint kalappal, megfelelő ruházattal és napszemüveggel védekezni. Emellett legalább SPF 30-as, UVA- és UVB-védelmet biztosító fényvédő használata ajánlott, amelyet napozás előtt körülbelül húsz perccel kell felvinni a bőrre, majd kétóránként, illetve fürdés után ismét alkalmazni.

A melanóma egyik legfontosabb figyelmeztető jele, ha egy anyajegy eltér a többitől, vagy megváltozik a mérete, alakja vagy színe. Figyelmeztető tünet lehet az is, ha az anyajegy kisebesedik, vérzik, vagy új, gyorsan növekvő bőrelváltozás jelenik meg. A bőrgyógyászati anyajegyszűrés gyors és fájdalommentes vizsgálat. A szakemberek általában évente egyszeri ellenőrzést javasolnak, magasabb kockázat esetén azonban ennél gyakoribb kontrollra is szükség lehet.