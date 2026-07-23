Újra elhalasztották a Balaton-átúszást: ezt a napot jelölték ki a pótlásra, itt a szervezők közleménye

A várhatóan túlságosan alacsony vízhőmérséklet miatt másodszor is elhalasztották a 44. Lidl Balaton-átúszást. A szervezők tájékoztatása szerint a sporteseményt a július 25–26-i hétvége helyett az új tervek alapján augusztus 1-jén, szombaton rendezik meg.

A döntést a HungaroMet siófoki obszervatóriumának előrejelzésére alapozva, a balatoni vízirendészet egyetértésével hozták meg. A rendezvényt korábban a július 18–19-i hétvégén a kedvezőtlen időjárás miatt kellett elhalasztani, ezúttal pedig a túlzottan hideg víz indokolta az intézkedést.

A rajt helyszínén, Révfülöpnél jelenleg mindössze 20 Celsius-fokos a tó vize, és a meteorológusok előrejelzése szerint a hétvégére további lehűlés várható.

Azok a résztvevők, akiknek az új, augusztusi időpont nem felel meg, július 28-án déli 12 óráig mondhatják le a nevezésüket. A szervezők július 30-án ismét megnyitják a regisztrációt, így a visszamondott helyek számától függően olyanok is csatlakozhatnak a mezőnyhöz, akik korábban nem jelentkeztek.