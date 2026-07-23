2026. július 23. csütörtök Lenke
25 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
klein dávid
Sport

Friss hírek Klein Dávid csúcstámadásáról: ezért fordult vissza 50 méterrel a cél előtt a magyar hegymászó

Pénzcentrum
2026. július 23. 09:45

Klein Dávid mindössze 50-70 méterrel a 8051 méter magas pakisztáni Broad Peak csúcsa előtt kényszerült visszafordulásra egy 21 órás, rendkívül kimerítő mászás után. A magyar hegymászó pótoxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül kísérelte meg a feljutást, ám az extrém fáradtság és a közeledő éjszaka miatt végül a biztonságos ereszkedés mellett döntött.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A július 19-én hajnali egy órakor indított csúcstámadás a tervezetnél lényegesen nehezebbnek bizonyult a csapat posztja szerint. A hunza kötélrögzítők által kijelölt új nyomvonal a vártnál hosszabb és technikásabb volt, emiatt a kora délutánra tervezett csúcselérés folyamatosan csúszott. A mászók közül egyedül Klein nem vett igénybe sem pótoxigént, sem pedig magashegyi teherhordói segítséget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mivel a csúcstámadás rendkívül elhúzódott, a továbbhaladás azzal járt volna, hogy a sportolónak éjszaka, teljesen egyedül kellett volna boldogulnia a legmagasabb zónában. A magyar hegymászó ezért az alpinizmus egyik legfontosabb alapelvét szem előtt tartva úgy döntött, hogy a biztonságos hazatérést helyezi előtérbe a csúcs elérésével szemben.

Kapcsolódó cikkeink:

A Broad Peak legmagasabb pontjára aznap mindössze két, pótoxigént használó hunza kötélrögzítő, egy szintén oxigénnel mozgó teherhordó, valamint az ő oxigénpalack nélkül mászó argentin ügyfele jutott fel. Klein eredetileg nem egyedül vágott neki az expedíciónak, ám amerikai mászótársa, Ian Overton magashegyi betegség miatt már egy nappal korábban, július 18-án kénytelen volt visszafordulni.

A magyar mászó háttércsapata szerint mutatkozik még esély egy újabb csúcskísérletre. Ehhez azonban megfelelő időjárási ablakra, valamint két-három olyan motivált társra lenne szükség, akikkel közösen helyreállíthatnák a rögzített köteleket, amennyiben azokat a közelgő viharos időjárás megrongálná.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Facebook
#biztonság #időjárás #veszély #sport #sportoló #hegy #hegymászás #hegymászó #pakisztán

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:25
10:15
10:05
09:48
09:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 23.
Most dőlhet el, ki keres vagyonokat a sztárrészvényeken: ez lenne 2026 legnagyobb pénzcsinálója?
2026. július 22.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
2026. július 23.
Kiderült, mennyit kérnek ma a magyar sztárok egyetlen fellépésért: milliókat kaszálnak 40 perc alatt
2026. július 22.
Bűntérkép: itt a leggyakoribbak a rablások Európában - meglepetés, hova került Magyarország a toplistán
2026. július 22.
Már csak 10-15 évünk maradt? Ijesztő jövő vár az emberiségre, ha nem változtatunk sürgősen ezen a szokásunkon
NAPTÁR
Tovább
2026. július 23. csütörtök
Lenke
30. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2
5 napja
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
3
3 napja
Rossz hír jött Klein Dávid expedíciójáról: megszakította a csúcstámadást a magyar hegymászó
4
6 napja
Legenda veszi át a francia kispadot: megvan Deschamps utódja, de nem nehéz kitalálni, ki az
5
3 napja
Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása
PÉNZÜGYI KISOKOS
Középárfolyam
A vételi és az eladási ár számtani átlaga.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 23. 10:25
Keserű jövő vár a magyar fiatalokra: több mint felük már elengedte a saját lakást, sosem engedhetik meg maguknak
Pénzcentrum  |  2026. július 23. 10:05
Kiderült, mennyit kérnek ma a magyar sztárok egyetlen fellépésért: milliókat kaszálnak 40 perc alatt
Agrárszektor  |  2026. július 23. 09:01
Krízis a zöldségpiacon: durva hiány és brutális árak jöhetnek a boltokban