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Friss hírek Klein Dávid csúcstámadásáról: ezért fordult vissza 50 méterrel a cél előtt a magyar hegymászó
Klein Dávid mindössze 50-70 méterrel a 8051 méter magas pakisztáni Broad Peak csúcsa előtt kényszerült visszafordulásra egy 21 órás, rendkívül kimerítő mászás után. A magyar hegymászó pótoxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül kísérelte meg a feljutást, ám az extrém fáradtság és a közeledő éjszaka miatt végül a biztonságos ereszkedés mellett döntött.
A július 19-én hajnali egy órakor indított csúcstámadás a tervezetnél lényegesen nehezebbnek bizonyult a csapat posztja szerint. A hunza kötélrögzítők által kijelölt új nyomvonal a vártnál hosszabb és technikásabb volt, emiatt a kora délutánra tervezett csúcselérés folyamatosan csúszott. A mászók közül egyedül Klein nem vett igénybe sem pótoxigént, sem pedig magashegyi teherhordói segítséget.
Mivel a csúcstámadás rendkívül elhúzódott, a továbbhaladás azzal járt volna, hogy a sportolónak éjszaka, teljesen egyedül kellett volna boldogulnia a legmagasabb zónában. A magyar hegymászó ezért az alpinizmus egyik legfontosabb alapelvét szem előtt tartva úgy döntött, hogy a biztonságos hazatérést helyezi előtérbe a csúcs elérésével szemben.
A Broad Peak legmagasabb pontjára aznap mindössze két, pótoxigént használó hunza kötélrögzítő, egy szintén oxigénnel mozgó teherhordó, valamint az ő oxigénpalack nélkül mászó argentin ügyfele jutott fel. Klein eredetileg nem egyedül vágott neki az expedíciónak, ám amerikai mászótársa, Ian Overton magashegyi betegség miatt már egy nappal korábban, július 18-án kénytelen volt visszafordulni.
A magyar mászó háttércsapata szerint mutatkozik még esély egy újabb csúcskísérletre. Ehhez azonban megfelelő időjárási ablakra, valamint két-három olyan motivált társra lenne szükség, akikkel közösen helyreállíthatnák a rögzített köteleket, amennyiben azokat a közelgő viharos időjárás megrongálná.
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