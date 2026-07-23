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Vállalkozás

Nyolcéves rekord dőlt meg Magyarországon: olyasmi történt, amire nagyon rég nem volt példa

Pénzcentrum
2026. július 23. 14:30

Júliusban tovább javult a hazai fogyasztók és az üzleti szféra hangulata, aminek köszönhetően a GKI konjunktúraindexe négy és fél éves csúcsra emelkedett. Bár mind az üzleti, mind a fogyasztói bizalom többéves rekordot döntött, a vállalatok foglalkoztatási hajlandósága enyhén csökkent, áremelési terveik pedig közel kétéves mélypontra süllyedtek.

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A GKI Gazdaságkutató felmérése szerint az üzleti bizalmi index az előző hónaphoz képest három ponttal emelkedett, ezzel 38 havi csúcsot ért el júliusban. A növekedést elsősorban az ipari bizalom jelentős, nyolcpontos javulása hajtotta, miközben az ágazat szereplői a gazdálkodási környezetet is kiszámíthatóbbnak értékelték. A kereskedelem megítélése lényegében nem változott, az építőiparban és a szolgáltató szektorban ugyanakkor enyhe, két-, illetve négypontos visszaesést mértek.

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A vállalatok foglalkoztatási szándéka némileg mérséklődött júliusban, így a következő három hónapban a cégek mindössze 8 százaléka tervez létszámbővítést, míg 10 százalékuk leépítésre készül. Az ipart leszámítva a legtöbb ágazatban többségbe kerültek a létszámcsökkentést tervező vállalkozások a létszám bővítését tervezőkkel szemben.

Ezzel párhuzamosan a vállalatok árazási tervei is visszafogottabbá váltak. Az értékesítési árak várható alakulását mutató indikátor a májusi és júniusi csökkenés után tovább mérséklődött, amivel csaknem kétéves mélypontra süllyedt. Míg az előző hónapban a cégek 21 százaléka készült áremelésre, ez az arány júliusra 16 százalékra esett vissza, míg árcsökkentést a válaszadók 8 százaléka tervez.

A lakosság körében tartósan kedvező folyamat figyelhető meg, miután a fogyasztói bizalmi index csaknem két ponttal emelkedett. A mutató ezzel zsinórban a nyolcadik hónapja javul, és nyolcéves csúcsot ért el. A fogyasztók az elmúlt egy év pénzügyi helyzetét, valamint a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét is érezhetően jobbnak ítélték meg. Bár az ország következő egy évének gazdasági kilátásait is némileg optimistábban látták a válaszadók, a saját jövőbeli pénzügyi helyzetükre vonatkozó várakozásaik gyakorlatilag nem változtak.
Címlapkép: Getty Images
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