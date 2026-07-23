A szerdai kormányülést követően tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Köböl Anita kormányszóvivő, akik ismertették a kabinet legfontosabb döntéseit.
Nyolcéves rekord dőlt meg Magyarországon: olyasmi történt, amire nagyon rég nem volt példa
Júliusban tovább javult a hazai fogyasztók és az üzleti szféra hangulata, aminek köszönhetően a GKI konjunktúraindexe négy és fél éves csúcsra emelkedett. Bár mind az üzleti, mind a fogyasztói bizalom többéves rekordot döntött, a vállalatok foglalkoztatási hajlandósága enyhén csökkent, áremelési terveik pedig közel kétéves mélypontra süllyedtek.
A GKI Gazdaságkutató felmérése szerint az üzleti bizalmi index az előző hónaphoz képest három ponttal emelkedett, ezzel 38 havi csúcsot ért el júliusban. A növekedést elsősorban az ipari bizalom jelentős, nyolcpontos javulása hajtotta, miközben az ágazat szereplői a gazdálkodási környezetet is kiszámíthatóbbnak értékelték. A kereskedelem megítélése lényegében nem változott, az építőiparban és a szolgáltató szektorban ugyanakkor enyhe, két-, illetve négypontos visszaesést mértek.
A vállalatok foglalkoztatási szándéka némileg mérséklődött júliusban, így a következő három hónapban a cégek mindössze 8 százaléka tervez létszámbővítést, míg 10 százalékuk leépítésre készül. Az ipart leszámítva a legtöbb ágazatban többségbe kerültek a létszámcsökkentést tervező vállalkozások a létszám bővítését tervezőkkel szemben.
Ezzel párhuzamosan a vállalatok árazási tervei is visszafogottabbá váltak. Az értékesítési árak várható alakulását mutató indikátor a májusi és júniusi csökkenés után tovább mérséklődött, amivel csaknem kétéves mélypontra süllyedt. Míg az előző hónapban a cégek 21 százaléka készült áremelésre, ez az arány júliusra 16 százalékra esett vissza, míg árcsökkentést a válaszadók 8 százaléka tervez.
A lakosság körében tartósan kedvező folyamat figyelhető meg, miután a fogyasztói bizalmi index csaknem két ponttal emelkedett. A mutató ezzel zsinórban a nyolcadik hónapja javul, és nyolcéves csúcsot ért el. A fogyasztók az elmúlt egy év pénzügyi helyzetét, valamint a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét is érezhetően jobbnak ítélték meg. Bár az ország következő egy évének gazdasági kilátásait is némileg optimistábban látták a válaszadók, a saját jövőbeli pénzügyi helyzetükre vonatkozó várakozásaik gyakorlatilag nem változtak.
A magyar hitelintézet története eddigi legnagyobb európai felvásárlását hajtja végre, amellyel belép az euróövezetbe, és kiterjeszti jelenlétét a balti piacra.
Döntött a kormány: kötelező NAV-ellenőrzés jön rengeteg magyarnak – ez nyithatja ki a kaput az uniós pénzek előtt
A törvényjavaslat jelentős strukturális és személyi változásokat is tartalmaz.
Az elemzők szerint a hangulat megfordult a technológiai óriással kapcsolatban, amelyet korábban lemaradónak tartottak a mesterséges intelligencia versenyében.
Hatalmas bejelentést tett Vitézy Dávid: nem húzzák tovább az időt, komoly változás jön Rákosrendezőn
A miniszter hangsúlyozta, hogy a társadalom mindig súlyos árat fizet, ha a külföldi befektetők rövid távú érdekei és a politikai kampányok felülírják a szakmai szempontokat.
Megdöbbentő döntés Magyarországon: végleg betiltanák az állatokat mészároló, legkegyetlenebb módszert
Gajdos László kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását, miután természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett.
Már az időpont is megvan: vadiúj városban nyitja meg következő üzletét a McDonald's Magyarországon - ez lesz benne az extra
A termálfürdőjéről és középkori téglaváráról ismert békési városban sokáig egyáltalán nem voltak jelen a nagy nemzetközi gyorsétteremláncok.
Nem jött be a mesterterv: mesterséges intelligenciával próbálták átverni a NAV-ot, mert elvették az adószámát
Mesterséges intelligenciával és képszerkesztő programmal manipulált fotókkal próbálta meg visszaszerezni törölt adószámát egy borsodi vállalkozó.
Szeptember 1-től változnak a nyugta-adatszolgáltatási kötelezettségek, több tízezer vállalkozás lehet érintett.
Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját.
Elképesztő fogás a NAV-tól: egy egész busznyi csempész cuccot foglaltak le - ilyesmivel még ők is ritkán találkoznak
Az 52 éves sofőr azt mondta, hogy a csomagokat Romániában vette át és Münchenbe kellett volna szállítania.
A nő 2024 júniusa és decembere között az ingatlan átírási költségeire hivatkozva folyamatosan pénzt kért a sértettől.
A hatóság munkatársai vizsgálják a dinnyék állapotát, azok tisztaságát, érettségét, esetleges repedéseit, nyomódásait, alakhibáit, valamint azt is, hogy a termékeket megfelelő minőségi osztályba sorolták-e.
A nyomvonal az 5-ös főút és a Szeged–Cegléd vasútvonal felett egy-egy új felüljárón haladna át.
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még a nyáron 2026-ban.
Az ügyfél az adószámát nem kapta vissza, ráadásul még a büntetőjogi következmények lehetősége is felmerült a hatóságok megtévesztése miatt.
A Müller az egyik, a dm a másik oldalról szorongatja a Rossmannt, már egészen a sarkára hágtak a kentaurnak.
A tisztségéből most felmentett Mátrai Károly 2023 januárja óta irányította az MVM-et.
Óriási drágulás az építőiparban: sokba kerülhet a magyaroknak a szigetelés, ha vakon kivárnak az állami támogatásra
A 2026-os év eddigi időszaka meglehetősen turbulens hónapokat hozott a hazai építőiparban, különösen a hőszigetelő anyagok piacán.