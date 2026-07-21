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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 21.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 21.)

Pénzcentrum
2026. július 21. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. július 21.

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Befektetés, tőzsde

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RICHTER: 11930 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.22: A gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északnyugati, északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban többnyire 10 és 17 fok között, a szélvédett, illetve hidegre érzékeny helyeken 10 fok alatt alakul. Délután 23, 28 fok valószínű.

2026.07.23: Észak, északnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, több helyen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9, 15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért azoknál, akiknek a neuro-hormonális rendszere nem működik olajozottan, azok hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek! (2026.07.21)

Akciók

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