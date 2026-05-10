Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 10.)
2026. május 10. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. május 10.

Névnap

Ármin, Pálma

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 354.35 Ft
CHF: 387.28 Ft
GBP: 409.87 Ft
USD: 300.68 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 9.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 19. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 24, 26, 27, 90
Joker: 492894

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 21 db
3-as találat: 2280 db
2-es találat: 63521 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 42180 Ft
MOL: 4164 Ft
RICHTER: 12660 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.05.11: A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Egyre többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délnyugati, déli szél megélénkül, főleg a Dunántúlon megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16 fok között alakul, a szelesebb dunántúli tájakon lesz enyhébb a hajnal. A csúcsérték 20 és 26 fok között valószínű.

2026.05.12: Éjjel erősen megnövekszik, megvastagszik, majd napközben nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. Többfelé valószínű zápor, zivatar, a csapadék súlypontja napközben kelet felé tevődik. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, sőt olykor viharos széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 9, 14, napközben 14, 21 fok valószínű, az Alföldön lesz melegebb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni. (2026.05.09)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
2026. május 10. vasárnap
Ármin, Pálma
19. hét
Május 10.
A madarak és fák napja
Május 10.
Mentők napja
Május 10.
Mozogj az egészségedért világnap
Május 10.
Baromfi világnap
Bruttó érték
gyakorlatilag: újérték, de a biztosítói ujjérték-fogalmunktól azonban annyiban eltér, hogy azaz eredeti beszerzés, vagy az eredeti létesítés időpontjában rögzített újérték, nem pedig a biztosítási kockázatviselés időszakában, vagy tartama alatt létező ismételt újrabeszerzéskori újérték.

