A szakvezető helyére a jelenleg szakkommentátorként és a Red Bull globális igazgatójakánt tevékenykedő Jürgen Klopp a legesélyesebb jelölt.
Matyó népviseletben úszta át a Balatont a különc teljesítő: hamarosan újra jöhetnek a nem mindennapi versenyzők
A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres Balaton-átúszás egy különleges találkozóhely, ahol a vízben teljesen eltűnnek a társadalmi különbségek. Évről évre hobbiúszók ezrei küzdenek meg a távval olimpiai bajnokok, elismert tudósok, művészek, médiaszemélyiségek és rendkívüli teljesítményt nyújtó hétköznapi hősök társaságában.
Két hét múlva rendezik meg a 44. Balaton-átúszást, amelyet már eddig is számos híresség, tudós vagy művész teljesített az évek hosszú sora alatt. Az elmúlt időszak egyik legérdekesebb indulója Kapu Tibor, a Hunor program űrhajósa volt, aki a fizikai felkészülése részeként szelte át a tavat.
A tudományos élet más területeiről és az egészségügyi szférából is rendszeresen érkeznek teljesítők, köztük Mérő László matematikus-pszichológus, Steigervald Krisztián generációkutató, Kende Anna, az ELTE Pszichológiai Intézetének igazgatója, Kende Ágnes szociológus, valamint Berács József egyetemi tanár. Az egészségügy képviseletében mások mellett dr. Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnök és Fejes Dóra sportpszichológus is rajthoz állt. A mezőny különleges színfoltja volt Sivaráma Szvámi, a magyarországi Krisna-hívők lelki vezetője is, aki szintén sikeresen megküzdött a hullámokkal.
Bár a profi sportolók számára a medence vagy a pálya jelenti a természetes közeget, a nyílt vízi kihívás őket is vonzza. A vízilabdázók közül például olyan olimpiai bajnokok úszták már le a távot, mint Gergely István, Madaras Norbert, Steinmetz Ádám és Hosnyánszky Norbert. Az úszósport elitje szintén rendszeresen képviselteti magát a mezőnyben, így a teljesítők között találjuk Risztov Évát, Rasovszky Kristófot, Olasz Annát, Betlehem Dávidot, Rohács Rékát, Papp Márkot, Késely Ajnát, Kis Gergő Szabolcsot és a legendás Güttler Károlyt is.
Más sportágak kiválóságai is sikeresen partot értek már Bogláron, többek között Kovács István "Kokó" olimpiai bajnok ökölvívó, Tótka Sándor kajakozó, Bérces Edit ultrafutó, Kálovics Anikó és Korányi Balázs hosszútávfutók, valamint Rezessy Gergely maratonista.
A művészvilág és a média ismert szereplői is előszeretettel vállalkoznak a megmérettetésre. A színházi élet képviselői közül csobbant már a vízbe Járai Máté, Kuna Károly és Lux Ádám Jászai Mari-díjas színművész, Kovács Panka Eszter, Magyar Bálint és Majsai Nyilas Tünde, valamint Fülöp Viktor humorista, a Vígszínház csapata és Diószegi László Kossuth-díjas koreográfus is.
A kulturális életet gazdagította Barabás Zsófi festőművész és Barabás Lőrinc dzsessztrombitás, továbbá a Madách Színház, az Operaház, a Danubia Zenekar és az MR Szimfonikusok számos zenésze, köztük Köteles Géza karmester, valamint Könyves-Tóth Mihály, Patay Lóránt és Szili Gabriella Márta. A népzenészeket Rosonczy-Kovács Mihály István képviselte, míg a képernyőről ismert arcok közül Al Ghaoui Hesna és Szántó Dávid riporterek is csatlakoztak a sikeres teljesítőkhöz.
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A leginkább inspiráló történeteket gyakran mégis a hétköznapi hősök szolgáltatják. A rendezvény igazi ikonjává vált Patkás Tamás "Tomi Rocky", aki bár egy balesetben elveszítette a lábait, az egyetlen igazolt hazai nyílt vízi paraúszóként már többször is sikeresen célba ért. Hasonlóan tiszteletreméltó teljesítményt nyújtott Runtág Tivadar Gyula, aki 86 évesen lett az utóbbi évek legidősebb teljesítője, valamint Nedelka József, aki a futás után a vízben is bizonyított.
Az extrém kihívások kedvelői közül Zimányi András a csúcstartó, aki korábban hosszában is átúszta a Balatont, amihez csaknem 54 órára volt szüksége. Az esemény abszolút legendája mégis Gurbán Béla, aki a rendezvény történetének eddigi összes Balaton-átúszásán rajthoz állt, és minden alkalommal célba is ért. Emellett a rendezvényen mindig akadnak mosolyogtató pillanatok is, mint amikor Bajzát László hagyományt teremtve, tetőtől talpig matyó népviseletben tette meg az 5,2 kilométeres távot.
címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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