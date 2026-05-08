Rekordot döntöttek, mégis zuhannak a részvények: ilyen pusztítást végez egy háborús konfliktus a világ legnagyobb utazási óriásainál

A közel-keleti konfliktus érezhetően visszaveti az utazási keresletet: az Airbnb és az Expedia egyszerre ért el a várakozásokat meghaladó bevételt, miközben a geopolitikai feszültségek miatt egyre több lemondással és útvonal-megszakítással szembesülnek - tudósított a Reuters.

Az Airbnb és az Expedia csütörtökön csatlakozott azon utazási vállalatok egyre bővülő köréhez, amelyek a közel-keleti konfliktus keresletcsökkentő hatására figyelmeztetnek. A térségben a turistaforgalom jelentősen visszaesett, miután az Egyesült Államok és Izrael február végén támadást indított Irán ellen. Az eszkaláció nyomán több fontos turisztikai csomópont, köztük Dubaj légterét ideiglenesen lezárták, és légitársaságok függesztették fel járataikat. Bár egyes légitársaságok azóta újraindították működésüket, és béketárgyalások is zajlanak, a nemzetközi utazók továbbra is óvatosak.

Az Expedia részvényei 8 százalékot estek a tőzsdezárás utáni kereskedésben, miután a cég a második negyedévre a piaci várakozásoknál alacsonyabb bruttó foglalási értéket jelzett előre. Az Airbnb árfolyama – amely szintén lassabb foglalásnövekedésre számít – mintegy 1,5 százalékkal gyengült.

Az Airbnb az Európa, Közel-Kelet és Afrika (EMEA), valamint az ázsiai–csendes-óceáni térségben tapasztalt megnövekedett lemondásokról számolt be, hasonlóan a Booking Holdingst és a Marriott International szállodaláncot érintő jelenséghez.

A vállalat szerint a konfliktus már az első negyedévben visszavetette az EMEA-régióban lefoglalt vendégéjszakák számát, és ez a kedvezőtlen hatás a második félévben is fennmaradhat. Az Airbnb várakozásai szerint a második negyedévben a konfliktus hozzávetőleg egy százalékponttal lassítja az éjszaka- és szolgáltatásfoglalások növekedési ütemét.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mindezek ellenére az Airbnb emelte éves bevételnövekedési előrejelzését: a korábbi "legalább alacsony kétszámjegyű" bővülés helyett immár az "alacsony-közepes tízes százalékos" sávval számol. Ezt elsősorban az észak- és latin-amerikai erős kereslet, valamint a magasabb árazás támasztja alá. Az Egyesült Államokban – amely az Airbnb lefoglalt éjszakáinak mintegy 30 százalékát adja – a kereslet élénkülésének jelei látszanak, ugyanakkor a piacon K-alakú megosztottság figyelhető meg: a prémium- és luxusszegmens jól teljesít, míg a költségvetési és középkategóriás kínálat iránt gyengébb az érdeklődés.

Az Expedia szintén európai és ázsiai lemondási hullámról számolt be, hozzátéve, hogy a Közel-Kelet az üzletük mintegy 2 százalékát teszi ki. Ariane Gorin vezérigazgató a Reutersnek elmondta, hogy áprilisra a lemondások üteme mérséklődött. A cég a második negyedévben 32,5–33,1 milliárd dolláros bruttó foglalási értékre számít, amelynek középértéke kissé elmarad az elemzők 33 milliárd dolláros konszenzusától. Az első negyedévben ugyanakkor az Expedia bruttó foglalásai közel 13 százalékkal nőttek éves összevetésben, és a nemzetközi piacok gyorsabban bővültek, mint a belföldi.