Ezek a legjobb fagylaltok 2025-ben a Balatonnál: itt a toplista, ennyibe kerül egy gombóc idén nyáron

Harmincegy fagylaltból választották ki idén a Balaton Fagyiját, ami bár első hallásra talán egyszerű feladatnak tűnik, de komoly felelősséget rótt a szakmai zsűri vállára. Hogy mi a közös bennük? Egyrészt mindegyikbe került helyi alapanyag, másrészt a magyar tengert idézi meg azok számára, akik megkóstolják. A számos különlegesség között idén a Megkóstollak fantázianevű, kecskesajtos fagylalt nyerte el a Balaton Fagyija 2025 címet. Mutatjuk azt is, milyen unikális jeges édességeket kóstolhatunk meg idén a Balaton partján.

Balaton-felvidéki borok, tihanyi levendula, balatongyöröki mandula, de a sümegi tejgyár tejföle és egy ádándi farm krémsajtja is belekerült az idei évben a Balaton Fagyijára nevezett, döntős fagylaltok közé. A versenyzőknek az egyedi és térségre jellemző ízek mellett még egy okuk volt a helyi alapanyagok használatára: a szakmai zsűri ezt is figyelte az értékelési folyamat során.

A szempontjaink évről évre változatlanok. Fontos, hogy a fagylalt ízében és megjelenésében is lenyűgöző legyen. A díszítésnek harmóniában kell állnia a fagylalt karakterével, és mindig nagy örömmel látom, ha a készítők figyelnek arra is, hogy a régiót képviseljék, hiszen ez a kezdeményezés erről is szól. A helyi alapanyagok használata egyrészt támogatandó, másrészt elvárás is a versenyen. És bár kihívás minden évben újat alkotni, de a magyar cukrászok rendkívül kreatívak. Egyre gyakrabban találkozom izgalmas, kevert ízvilágokkal, amelyek az elvárt frissességet hozzák a kínálatba. Az viszont elengedhetetlen, hogy legyen a fagylaltban valami plusz, például egy ropogós réteg, egy különleges öntet, vagy érdekes állagváltás, amitől igazán emlékezetessé válik az élmény. Technikailag is nagyon szigorúak vagyunk: a fagylalt legyen homogén, olvadjon egyenletesen. Hiba, ha törik az állaga vagy azonnal elfolyik. Nem lehetnek benne mesterséges aromák vagy adalékanyagok, ezekért büntetőpont jár. Végső soron az nyerheti el a zsűri legtöbb pontját, aki mer egyedit alkotni, és ezt szakmailag magas színvonalon valósítja meg

– mondta a Pénzcentrumnak Erdélyi Balázs, a zsűri szakmai vezetője, a magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

A zsűri négy szempontot értékelt: esztétika, íz és ízek harmóniája, állag, kreativitás. Végül a Balaton Fagyi 2025 győztese:

Füge Fagyiudvar és Kávézó - Megkóstollak

Különdíjasok:

Bagaméri Fagylaltozó - Füred Kincse

Margaréta Fagyzió - Nem normálna

Pingin szerenád - Vad szerenád

Lássuk az idei kínálatot

A harmincegy zsűrizett és döntős fagylalt receptjeit a fagylaltkészítő mesterek megosztották a zsűrivel, így szinte bármelyik „újraalkotható” a balatoni cukrászdákban. Nézzük az idei versenyzőket:

Illatos mézharmat mandulával: mézharmat méz, pirított bio mandula héjastól Tihanyi napfelkelte: sárgabarackos mandarinos alap, liofilizált meggy és egy kis levendulával megbolondítva Summerlove: maracuja, crunchy, fehér csokoládé Balaton hercege: Irsai Olivér és Isabella párosítása, amire korona a karamellizált dió Bemákolt meggy: vaníliás alap, mákos-citromos fagylalt, Balaton gines keverék Csendélet: fekete tea fagylalt, feketeribizli, törökméz és citrom Kis pityókás: áfonya alap, édesburgonyás krém, pici sóval és gyömbérrel megbolondítva, roppanós rétegként édesburgonyás chips Napfény a stégen: mangó és maracuja fagylalt, Sauvignon Blanc sorbet Balatoni szelet: málna sorbet, gránátalma, bodzabogyó püré Mór kávé 200: a kávé, a karamell és az ánizs keveréke pirított pekándió ízesítéssel Balatoni csokoládé: tejalapú mogyoró, vörösbor, mogyorós-csokoládés ropogós, pirosbogyós étcsokoládé Ciripella: csokoládé és sós-karamellizált tücsökdarabok Mákunk van: lepirított és leforrázott mák tejes alappal, meggyvariáció, crumble rossi ropogós Borul a Balaton: Balaton bora, mandula, epres-málnás rétegezés Füred kincse: mandulalikőr, karamellizált mandula, pirosbogyós gyümölcsök Toffeesszimo: karamellás törökmogyorós fagylalt, étcsoki szósszal Mézédes fanyalság: gránátalmás tihanyi levendulaméz, pisztáciaszórással Jegeshegyi pásztor uzsonnája: krémsajt, feketebors, rozslisztes ropogós, karamellizált alma Balaton szenvedélyes csókja: vörösboros (kékfrankos) étcsokoládé, meggyszósszal, Balaton kincsei: tejföl, barack, levendula, mandula ropogós Vegyes sajtvariáció: édes gorgonzola, camambert, orda, áfonyalekvárral, pirított dió Málna melarouge: sárgadinnye sorbet jelleggel, magadaszkári vanília és bors, málna Vad szerenád: szeder, josta, berkenye, balzsamecet Balatoni szerelem: tejszínes maracuja alapú, fűszeres réteges meggy Balatoni naplemente: tejcsokoládé, ropogós narancs, stracciatella Nem normálna: málna, paprika, balzsamecetes málna öntet Grill karamell: vaníliás karamella, kesudiós grillázs Mézbe zárt nyár: mézes mandula, gránátalma MEKKóstollak: kecskesajt, sós mandula, rozmaringos sült körte, feketebors Nagymama csopaki gyümölcslevese: gyümölcsleves és egy kis csopaki bor Balaton hercege: vaníliafagylalt, málna, karamellás ropogós.

Összesen harmincegy íz közül választott a szakmai zsűri a Balaton Fagyija 2025 versenyen. Kép: Jeki Gabriella

Tudomásom szerint ezzel az alapanyaggal még senki nem kísérletezett itt korábban. Egy nyári éjszaka hangulata inspirálta ezt a különleges fagylaltot, amikor csend van körülötted, csak a tücskök ciripelnek és nézed a csillagokat. Innen jött a gondolat, hogy a csokoládé énekeljen, a tücsök pedig roppanjon a fagylaltban. A különlegességünk a sós-karamellizált tücsökdarabokban rejlik. Tudom, elsőre szokatlanul hangzik, de a világon nagyjából kétmillió ember rendszeresen fogyaszt rovarokat, és én is hiszek abban, hogy ez a jövő egyik fenntartható fehérjeforrása lehet. A tücsök emberi fogyasztásra engedélyezett, így teljesen legális és biztonságos alapanyagról beszélünk. Érdekességként azt is el szoktam mondani a vendégeimnek, hogy sokan úgy esznek rovareredetű anyagokat, hogy nem is tudnak róla – például bizonyos színezékek, mint a kármin, hivatalosan is rovarokból származnak

– mutatott rá az egyedi Ciripella fagylalt háttértörténetére Pálfi Attila, a balatonmáriafürdői Vitorlás Fagyizó fagylaltkészítő mestere.

Fagyiárak és az albán fagyi

A hazai fagylaltárak jelenleg vegyes képet mutatnak, jellemzően 500 és 800 forint közötti sávban mozognak. A szakma szerint ez az árszint reális, és ezért az összegért elvárhatja a megfelelő minőséget a fogyasztó. Jó hír, hogy az idei évben nem történt drasztikus áremelés, a legtöbb helyen legfeljebb 10 százalékkal emelkedtek az árak. Ennek kapcsán ismét szóba került az úgynevezett „albán fagylaltok” kérdése is, amelyek évek óta kritikák kereszttüzében állnak.

Régóta igyekszünk felhívni a figyelmet ezeknek a termékeknek a problémáira. Bár árban első pillantásra kedvezőbbnek tűnhetnek, a különbség minimális a kézműves fagylaltokhoz képest, minőségben viszont jelentős az elmaradás. Az ilyen típusú fagylaltok gyakran tartalmaznak mesterséges aromákat, színezékeket, ártalmas adalékanyagokat és levegővel felfújt részeket, amelyek nemcsak az élvezeti értéket csökkentik, hanem egészségügyi kockázatokat is rejthetnek

– mutatott rá Erdélyi Balázs a kérdésünkre.

A Balaton Fagyija megmérettetést idén tizedik alkalommal rendezték meg, ami jól illeszkedik a négyévszakos Balaton koncepciójához.

A felmérések szerint 100 emberből 88 számára a Balaton egyet jelent a nyárral, sörrel, hekkel, a napsütéssel és persze a fagyival. Ez a kép is értékes, de nem lehet kizárólagosan erre építeni. Legalább ennyire fontos, hogy megmutassuk az év többi tíz hónapját is, mert a Balaton nemcsak nyáron „él”. És hogy mi vezet a leggyorsabban az emberek szívéhez? A finom ételek, a borok, az édességek; és ebbe tökéletesen illeszkedik a fagylalt is. Pontosan ennek a gondolatnak a jegyében született meg a „Balaton fagyija”, a „Balaton sütije”, és a „Balaton strandétele” kezdeményezés. Ezek nemcsak turisztikai termékek, hanem erősítik és széppé teszik a Balaton márkáját. Különösen szeretem a fagylaltot, mint kommunikációs eszközt, mert a versenyen jól szereplő recepteket megosztják más fagylaltozókkal is, így a Balaton egyik legjobb ízélményét bárki megkóstolhatja, függetlenül attól, hogy merre jár a tó körül

– emelte ki a Pénzcentrumnak Pirczinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője.