2026. április 25. szombat Márk
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Boldog anyák napját. Gyermek lánya gratulál anyának és virágot ad neki. Anya és lány mosolyogva és ölelkezve. Családi ünnep és együttlét.
Otthon

Mikor van anyák napja 2026-ban? Az ünnep eredete, anyák napi versek, köszöntő - Mit ünneplünk anyák napján?

Pénzcentrum
2026. április 25. 13:26

A tavaszi naptár tele van jeles napokkal, május első vasárnapját mindig az édesanyák és nagymamák ünneplésére szánjuk. Bár a szabály fix, a konkrét dátum évről évre változik, így érthető módon merülhet fel a kérdés, hogy az anyák napja mikor van pontosan. 2026-ban május 3-án ünnepeljük az édesanyákat. Ebben a cikkben összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat: kiderül, honnan ered ez a szép hagyomány, de segítünk az ünnepi versek és anyák napi köszöntők és ajándékok kiválasztásában is, hogy mindenki megtalálja a felköszöntés hozzá leginkább illő formáját.

Mikor van anyák napja 2026-ban?

Magyarországon az anyák napja hagyományosan mozgóünnep, amelyet minden évben május első vasárnapján tartunk. Emiatt érdemes minden évben időben ellenőrizni a naptárat, hogy az anyák napja mikor van pontosan, hiszen a dátum évről évre változik. Anyák napja 2026-ban május 3-ára esik, ami idén egybeesik a május 1-jei ünnepnap miatti háromnapos hosszú hétvégével. Mivel a munka ünnepe péntekre esik, az anyák napja pont a hosszú hétvége zárása lesz, így bőségesen jut majd idő a pihenésre, az utazásra és a családi látogatásokra.

Az ünnep időpontja nemzetközileg nem egységes, így ha külföldön élő rokonokat szeretnénk köszönteni, nem árt az óvatosság. Míg nálunk május elején van az ünnep, addig például az Egyesült Államokban, Németországban vagy Ausztriában május második vasárnapján ünnepelnek. Az Egyesült Királyságban pedig még ennél is korábban, a nagyböjt negyedik vasárnapján tartják a Mothering Sunday-t.

Családi ünnepek 2026-ban

Az édesanyák felköszöntése után sem maradunk jeles családi napok nélkül, hiszen a tavaszi és nyári időszak több olyan alkalmat is tartogat, amikor ezeket a kötelékeket ünnepelhetjük.

  • Apák napja: Magyarországon június harmadik vasárnapján tartjuk az édesapák ünnepét, 2026-ban ez június 21-ére esik.
  • Gyereknap: Még az apák napja előtt, május utolsó vasárnapján, azaz 2026. május 31-én a legkisebbeké a főszerep, ami remek alkalmat ad egy újabb közös program megszervezésére.
  • Testvérek napja: Ha valaki a testvérét is szeretné meglepni egy kedves üzenettel vagy programmal, az április 10-i dátumot érdemes megjegyeznie, amely világszerte a testvéri szeretet ünnepe.
  • Nagyszülők és idősek világnapja: Ferenc pápa kezdeményezésére minden év júliusának negyedik vasárnapján tartják ezt az ünnepet, amely a nagyszülők és az idősebb generációk szerepét, bölcsességét, valamint a fiatalokkal való kapcsolatát emeli ki. 2026-ban ez a nap július 26-ára esik.

Mit ünneplünk anyák napján? Az ünnep eredete röviden

Anyák napján – nem meglepő módon – az anyaságot, az anyai kötelékeket és az édesanyák családban betöltött fontos szerepét ünnepeljük. A tavaszi köszöntés történelmi gyökerei egészen az ókori Görögországig nyúlnak vissza, ahol tavaszi ünnepségeket tartottak Rhea, az istenek anyja tiszteletére.

A ma ismert, modern anyák napja azonban az Egyesült Államokból indult világhódító útjára a 20. század elején. Az amerikai Anna Jarvis 1907-ben kezdett kampányba elhunyt édesanyja emlékére. Kezdeményezése olyan sikeres lett, hogy 1914-ben Woodrow Wilson amerikai elnök hivatalos állami ünneppé nyilvánította az arrafelé május második vasárnapjára eső jeles napot. Magyarországra a hagyomány egy bő évtizeddel később érkezett meg.

Hazánkban a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hozta be a köszöntés ötletét, és 1925-ben tartották meg az első hazai anyák napját, összekapcsolva a májusi Mária-tisztelet hagyományaival. A kezdeményezés rendkívül hamar népszerűvé vált, 1928-ban pedig már egy miniszteri rendelet tette hivatalos ünneppé május első vasárnapját.

Anyák napi köszöntő és anyák napi versek

Sokszor a legértékesebb ajándék nem egy drága meglepetés, hanem egy szívből jövő gondolat, egy kedves üzenet. Az óvodai és iskolai ünnepségek elmaradhatatlan kellékei a klasszikus anyák napi versek, amelyeket a gyerekek is könnyen megtanulhatnak.

Ha valami rövidet és emlékezeteset keresünk a kicsiknek, a klasszikus költők sorai mindig biztos pontot jelentenek. Ez a két jól ismert, könnyen megjegyezhető részlet az óvodás, kisiskolás korosztály számára is tökéletes választás anyák napi vers gyanánt.

Weöres Sándor: Buba éneke (részlet)

Ó, ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék,
minden este
jó anyámba futnék,
mosolyogva
ölébe simulnék.

Donászy Magda: Anyák napján (részlet)

Tavaszodik, kis kertemben
kinyílik a tulipán.
Ragyognak a harmatcseppek
Anyák napja hajnalán.
Kinyílott a bazsarózsa,
kék nefelejcs, tulipán,
neked adom anyák napján,
édes-kedves anyukám!

Felnőttként persze már ritkábban szavalunk, de egy saját szavakkal megfogalmazott anyák napi köszöntő egy képeslapon, vagy az ajándék mellé tűzött kísérőkártyán éppolyan nagy örömet szerezhet. A szöveget nem kell túlgondolni, a legjobb ilyenkor, ha személyes, szívből és szívhez szóló üzenetet írunk. Egy egyszerű, de őszinte köszönet a gondoskodásért, a támogatásért és azokért a mindennapi dolgokért, amiket sokszor hajlamosak vagyunk természetesnek venni, tökéletes üzenet lehet.

Anyák napja ajándék ötletek: Mivel lepjük meg az édesanyákat? 

Amikor a tökéletes anyák napja ajándék kiválasztására kerül sor, a legtöbben a jól bevált klasszikusokhoz nyúlnak: a vágott virág, a cserepes növények és a minőségi csokoládék vezetik a népszerűségi listát. Ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy az anyák napja nem a költekezésről szól. A legemlékezetesebb meglepetések sokszor a legköltséghatékonyabbak is egyben, hiszen a személyes odafigyelés adja az értéküket. Egy saját készítésű fotóalbum a legkedvesebb közös emlékekkel, egy saját kezűleg sütött sütemény, vagy a kisebb gyerekek, unokák által készített rajz és kézműves apróság felbecsülhetetlen értékű egy édesanya vagy nagymama számára.

Ha pedig inkább az élményekben és a gesztusokban hiszünk a tárgyak helyett, a legjobb, ha arra fókuszálunk, hogyan vehetnénk le a terhet az édesanyák válláról. Mivel idén a május 1-jei ünnepnap miatt eleve egy háromnapos hosszú hétvégével számolhatunk, egy közös tavaszi kirándulás mellett az is hatalmas ajándék lehet, ha átvállaljuk a vasárnapi ebéd elkészítését – vagy étterembe szervezzük azt –, megspórolva ezzel a hétvégi bevásárlást, főzést és mosogatást. Egy feladatoktól mentesített, pihentető nap sokszor többet jelent bármilyen megvásárolt meglepetésnél.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #család #hosszú hétvége #ajándékozás #május #ünnep #ajándék #anyák #anyák napja #hagyomány #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
NAPTÁR
Tovább
2026. április 25. szombat
Márk
17. hét
Április 25.
Állategészségügyi világnap
Április 25.
A pingvinek világnapja
Április 25.
Malária világnap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
2
4 hete
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
3
2 hete
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
4
1 hete
Vége az aranykornak a magyar ingatlanpiacon? Erre a fordulatra senki sem számított, komoly bukás lehet a vége
5
1 hete
Megrohamozták a magyarok a vízparti településeket: itt vesznek most fillérekért nyaralót az élelmes vevők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
