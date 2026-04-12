2026. április 14. kedd Tibor
14 °C Budapest
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 12.)
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 12.)

2026. április 12. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. április 12.

Névnap

Gyula

Deviza árfolyam

EUR: 375.11 Ft
CHF: 405.43 Ft
GBP: 430.64 Ft
USD: 319.91 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 11.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten emelkedő számsorrendben a következők:
16, 26, 45, 70, 88
Joker: 589994

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 28 db
3-as találat: 2410 db
2-es találat: 75047 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 41290 Ft
MOL: 4056 Ft
RICHTER: 12800 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.04.13: Általában fátyolfelhős, napos idő várható, de napközben délnyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik fölénk, amelyből délután, estefelé már záporok előfordulhatnak. A keleties szél több helyen élénk, néhol erős lesz. Hajnalban -2, +6 fok várható, keleten, északkeleten lesz a hidegebb. Délután 15, 20 fok várható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?

2026.04.14: A napsütés mellett lesznek erősen felhős időszakok is, elszórtan zápor előfordulhat. A keleties szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum 0, +7, a csúcsérték 15 és 20 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.04.11)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:29
08:14
07:59
07:45
07:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 14.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
2026. április 13.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
2026. április 13.
Aranyat ér ez a tudás a modern gazdaságban: nem is gondolnád, milyen előkelő helyre került hazánk a globális toplistán
2026. április 13.
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
2026. április 13.
Zseniális trükkhöz folyamodott egy magyar álláskereső: 100 ezer forintot fizet, ha intézel neki állást
1
5 napja
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2
3 hete
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
3
2 hete
Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok
4
1 hete
Hatalmas katonai akció indult a Magyarország déli határának közelében: utakat zártak le, helikopterek lepik el az eget
5
2 hete
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 06:29
Fájdalmas árat fizethet, aki csak a márkanévben bízik: rejtett veszélyekkel teli rengeteg gyerekülés
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 05:23
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
Agrárszektor  |  2026. április 14. 07:01
Szabadulnának a készletektől az ukránok: fillérekért adják ezt a zöldséget