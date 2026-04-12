Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 12.)

Névnap

Gyula

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 375.11 Ft

CHF: 405.43 Ft

GBP: 430.64 Ft

USD: 319.91 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 11.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten emelkedő számsorrendben a következők:

16, 26, 45, 70, 88

Joker: 589994

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 28 db

3-as találat: 2410 db

2-es találat: 75047 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41290 Ft

MOL: 4056 Ft

RICHTER: 12800 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.04.13: Általában fátyolfelhős, napos idő várható, de napközben délnyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik fölénk, amelyből délután, estefelé már záporok előfordulhatnak. A keleties szél több helyen élénk, néhol erős lesz. Hajnalban -2, +6 fok várható, keleten, északkeleten lesz a hidegebb. Délután 15, 20 fok várható.

2026.04.14: A napsütés mellett lesznek erősen felhős időszakok is, elszórtan zápor előfordulhat. A keleties szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum 0, +7, a csúcsérték 15 és 20 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.04.11)

Akciók

