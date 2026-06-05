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Hatalmasat ugrottak a költségek: több tízmilliárddal drágult a fővárosi főhercegi palota rekonstrukciója
Több mint 40 milliárd forinttal drágult, így már megközelíti a 100 milliárd forintot a budavári József főhercegi palota újjáépítése. A beruházás jelenlegi, 13,5 milliárd forintos szakasza ráadásul még nem tartalmazza a belsőépítészeti és berendezési munkákat, csupán a kiemelt terek szerkezeti előkészítését foglalja magában.
A Szent György téri épületegyüttes rekonstrukciója már öt éve zajlik, és jelenleg a negyedik kivitelezési ütemnél tart. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a 24.hu adatigénylésére közölte, hogy a mostani munkaszakasz bruttó 13,5 milliárd forintba kerül.
Ebből az összegből az előcsarnok és a bálterem falainak, illetve vázszerkezetének a kialakítását, valamint a gépészeti és elektromos hálózatok kiépítését végzik el - írta a 24.hu.
A 20. századi historizáló palotát szinte teljesen újjáépítik. A tervek szerint kizárólag a bálterem és a díszlépcsőház kapja vissza a korhű megjelenését, míg az épület többi helyiségét modern irodai funkcióknak megfelelően alakítják ki.
A szaktárca tájékoztatása alapján a palota, a neoreneszánsz kert és az istálló újjáépítésének hivatalosan jóváhagyott költségvetése jelenleg bruttó 96,5 milliárd forintot tesz ki. Mivel az állami Beruházási Ügynökség 2021-es beszámolójában a projekt becsült költségeként még 56 milliárd forint szerepelt, a beruházás összköltsége az elmúlt években jelentősen megugrott.
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