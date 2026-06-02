Fontos bejelentést tett Vitézy Dávid: ennek a Budapestre ingázók fognak a legjobban örülni

Vitézy Dávid bejelentése szerint uniós forrásból indulhat meg a budapesti HÉV-hálózat járműparkjának régóta várt megújítása. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodás részeként biztosított forrásokból új szerelvények érkezhetnek a HÉV-vonalakra, amelyek jelenleg az ország legidősebb kötöttpályás járművei közé tartoznak.

A tárcavezető szerint a fejlesztés az előző évek egyik legnagyobb közlekedési elmaradását pótolhatja. A HÉV-hálózaton ma is több évtizedes szerelvények közlekednek, miközben a korábban tervezett járműbeszerzések nem valósultak meg. Vitézy korábban többször is arról beszélt, hogy a kötöttpályás közlekedés fejlesztése, valamint az ehhez kapcsolódó uniós források megmentése a kormány egyik kiemelt célja.

A mostani bejelentés szerint az új HÉV-ek beszerzésének előkészítése már megkezdődött. A projekt az első olyan nagy közösségi közlekedési beruházások közé tartozhat, amelyeket a Magyarországnak felszabaduló európai uniós támogatásokból finanszíroznának.

A HÉV-flotta cseréje nemcsak az utazási komfortot javíthatja, hanem az üzemeltetési költségek csökkentését és a szolgáltatás megbízhatóságának növelését is szolgálhatja. Az új járművek várhatóan akadálymentesek, légkondicionáltak és korszerű utastájékoztató rendszerekkel felszereltek lesznek. A fejlesztés különösen a szentendrei, a ráckevei, a csepeli és a gödöllői vonalak utasait érintheti.

A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a kormány a közlekedési infrastruktúra fejlesztését az egyik legfontosabb területnek tekinti az uniós források felhasználásában. A vasúti és elővárosi közlekedési beruházások a következő években kiemelt szerepet kaphatnak, amiben a HÉV-járművek cseréje az első látványos lépések egyike lehet.