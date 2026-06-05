Borzasztó ritka magyar pénzérme került elő: százezreket ér, a gyűjtők egymást tapossák érte

Egy rendkívül ritka, 1979-es "Szovjet-magyar közös űrrepülés" feliratú 50 forintos próbaveret bukkant fel egy numizmatikai Facebook-csoportban, amely nemcsak kis példányszáma miatt számít különlegességnek, hanem azért is, mert egy olyan űrmissziót ábrázol, amely a készítés idején még nem valósult meg. A darab a Farkas Bertalan nevével fémjelzett magyar űrrepüléshez kötődik, ám a rajta szereplő 1979-es dátum mögött az Interkozmosz-program eredeti menetrendje, valamint egy szovjet űrprogrambeli műszaki hiba miatti későbbi halasztás áll. A mindössze néhány tucat példányban létező próbaveret ma a magyar numizmatika egyik legkeresettebb és legrejtélyesebb darabja, félmillió forintot kérnek érte.

Borzalmasan ritka magyar pénzérme bukkant fel az egyik numizmatikai Facebook-csoportban: az 1979-es, "Szovjet-magyar közös űrrepülés" feliratú 50 forintos próbaveret a hazai érmegyűjtés egyik legkülönlegesebb darabja, pár tucat lehet belőle összesn. De az érme nem csupán ritkasága miatt érdekes, hanem azért is, mert egy olyan történelmi eseménynek állít emléket, amely a próbaverés időpontjában még nem történt meg, sőt, abban az évben sem!

Az érme előlapján a Magyar Népköztársaság címere, az 50 forintos címlet és az 1979-es évszám látható, valamint a próbaveret felirat, míg hátlapján két sisakos űrhajós alakja, egy műhold és a Föld részlete jelenik meg.

A pénzérme a szovjet-magyar közös űrrepülést ünnepli. A különlegesség azonban az, hogy Magyarország első űrhajósa, Farkas Bertalan csak 1980. május 26-án indult útnak a világűrbe. De akkor miért 1979 van az érmén?

A rendkívül ritka emlékérme. Forrás: Facebook

Valamit elrontottak?

Hogy lehet, hogy egy emlékérme egy évvel korábbi dátummal készült volna el, valamit nagyon elrontottak a pénzverdében? Nos, nem, a magyarázat az Interkozmosz-program menetrendjében keresendő.

A szocialista országok közös űrkutatási együttműködésének részeként a magyar repülést eredetileg 1979-re tervezték, ezért az emlékérme tervei és próbaveretei is ennek tükrében készültek el. A küldetést azonban elhalasztották, de ekkorra már megszülettek a próbaveretek, a végleges pénzverés előtti mintadarabok.

Ezért kellett elhalasztani Az eredetileg 1979. június 5-re tervezett indítást az 1979 áprilisában bekövetkezett Szojuz-33 küldetés során tapasztalt súlyos műszaki hiba borította fel, amikor a bolgár Georgi Ivanovot szállító űrhajó fő hajtóműve meghibásodott a Szaljut-6 űrállomás megközelítése közben. Bár a személyzet végül biztonságban visszatért a Földre, az eset az egész Szojuz-rendszer átfogó felülvizsgálatát váltotta ki: átvizsgálták a hajtóműveket, módosították a rendszereket, és átütemezték az Interkozmosz-program repüléseit. Ennek következtében a Farkas Bertalan és Valerij Kubászov részvételével tervezett missziót közel egy évvel későbbre halasztották.

A numizmatikai adatbázisok szerint

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az 1979-es 50 forintos próbaveretből nagyjából 100 darab készülhetett.

Ugyanebből 100 forintos próbaveret is készült hasonló mennyiségben. Állítólag elkészültek a hivatalos, forgalomba szánt érmék is 2000-3000 példányban, de ezeket megsemmisítették a kilővés halasztásának hírére.

A legtöbb gyűjtő csak a későbbi, nagyobb példányszámban vert emlékérmékkel találkozik - 1980-ból, a helyes dátummal. Az 1979-es próbaveretek hosszú időn át szinte kizárólag a komolyabb numizmatikai gyűjteményekben bukkantak fel, ezért minden előkerülő példány nagy port kavar a gyűjtők körében.

A magyar űrrepülés emléke az utóbbi években ismét előtérbe került, különösen az új magyar űrprogram és Kapu Tibor űrutazása kapcsán. Emiatt az Interkozmoszhoz kapcsolódó emlékérmék iránt is élénkült az érdeklődés. Egy eredeti, jó állapotú 1979-es próbaveret ma már nemcsak történelmi relikvia, hanem keresett gyűjtői darab, aminek emelkedik az értéke: a kommentek szerint 3 éve még 390 ezer forintért talált gazdára egy ilyen darab, most az eladó 490 ezer forintot kér érte.