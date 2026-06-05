Gyengült a forint pénteken reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 5.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. június 5., péntek.
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Deviza árfolyam
EUR: 354.1 Ft
CHF: 386.34 Ft
GBP: 409.37 Ft
USD: 304.84 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 40700 Ft
MOL: 3916 Ft
RICHTER: 11880 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.06.06: Nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban többnyire 10 és 16 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. A csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű.
2026.06.07: Gomolyfelhős, napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között valószínű.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.06.04)
Akciók
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