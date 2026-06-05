Irány a 2026-os körösfeketetói vásár! Fedezd fel Kelet-Európa legnagyobb kirakodóvásárát - hasznos tippek utazáshoz, parkoláshoz, és tervezéshez.
Kettészakad az időjárás: komoly szélviharral és visszaeső hőmérséklettel érkezik a front
Változékony, szeles idővel és egy átvonuló hidegfronttal indul a hétvége. Pénteken északnyugaton érezhető lehűlés, az ország többi részén pedig élénk szél és elszórt záporok várhatók, ami a frontérzékenyeket is megviselheti.
A HungaroMet előrejelzése szerint a nap folyamán a fátyolfelhők mellett időnként vastagabb felhőtömbök is takarhatják az eget, amire a legnagyobb esély az északnyugati országrészben mutatkozik. Helyenként rövid ideig tartó záporok is kialakulhatnak, a csapadékot pedig élénk légmozgás kíséri. A Dunántúl nagy részén kifejezetten erős északnyugati szélre kell készülni. A csúcshőmérséklet a legtöbb helyen még kellemes, 24 és 29 fok között alakul, a tartósan felhős északnyugati tájakon azonban ennél több fokkal hűvösebb, tavaszias idő várható.
Bár komolyabb, riasztást igénylő veszélyes időjárási esemény nem valószínű, az esti órákig északkeleten kialakulhat egy-egy zivatar, amelyet intenzív csapadék és átmeneti széllökések kísérhetnek. Az átvonuló front miatt a frontérzékenyeknél fejfájás és erősödő migrén is jelentkezhet. Kifejezetten jó hír azonban, hogy a szeles időjárásnak köszönhetően a levegőminőség az ország egész területén kiválóan alakul, mivel a légmozgás teljesen kitisztítja a légkört.
A Pénzcentrum 2026. június 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Súlyos figyelmeztetés a Horvátországba induló magyaroknak: brutális bírságok és veszélyes állatok tehetik pokollá a nyaralást 2026-ban
Összegyűjtöttük, mire érdemes figyelniük a magyaroknak, akik idén Horvátországba indulnak nyaralni.
Az utasok akár a jegyüket is elveszíthetik, ha indulás előtt nem fizetik be a változó összegű pótdíjat.
A Pénzcentrum 2026. június 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kínából érkezett, szinte észrevétlenül terjed, és csak ritkán bukkan fel látványosan az édesvízi medúza.
Minden negyedik magyarnál az iráni háborús helyzet is befolyásolja az idei utazási terveket.
Mivel járunk leggyakrabban munkába? És vajon mennyire használjuk a tömegközlekedést más országokhoz képest? Mutatjuk!
A fejlesztés a távolsági közlekedés mellett az elővárosi vonalakat is érinti.
A kerozinárak emelkedése alapvetően átírja a 2026-os nyári utazási szezon árazását.
A Pénzcentrum 2026. június 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán nem ússzuk meg szárazon: újabb hidegfront söpör végig az országon, estére durvulhat igazán a helyzet
Nyugatról érkezik a csapadék, délután pedig egyre többfelé dördülhet meg az ég, helyenként felhőszakadás is kialakulhat.
A repjegy.hu foglalási adatai szerint a Budapestről június és augusztus között induló utazások esetében közel 50 százalékkal nőtt az európai tengerparti célpontokra utazók száma.
Minden ötödik magyar turista önként sétál a csalók csapdájába: ezen a banális hibán úszhat el a külföldi nyaralás
A magyarok többsége ma már bankkártyával fizet külföldi utazásai során, ugyanakkor sokan még mindig nem fordítanak kellő figyelmet a pénzügyi biztonságra.
Vitézy Dávid bejelentése szerint uniós forrásból indulhat meg a budapesti HÉV-hálózat járműparkjának régóta várt megújítása.
Váratlan fordulat a turizmusban: egy régi utazási forma hódít újra, vagyonokat költenek rá a nyaralók
A geopolitikai feszültségek, az emelkedő költségek és a változó gazdasági környezet ellenére továbbra is erős az utazási kedv Európában.
Egy-egy intenzív csapadékzóna akár percek alatt képes utcákat elönteni, közlekedési fennakadásokat okozni, vagy jelentős károkat előidézni épületekben és gépjárművekben.
A Pénzcentrum 2026. június 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a legfontosabb előrejelzés az Adriánál nyaralóknak: erről tudnod kell, ha Horvátországba utazol 2026-ban
A 2026-os nyár az előrejelzések szerint ismét az átlagosnál melegebb és várhatóan szárazabb időjárást hoz Horvátországban.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.