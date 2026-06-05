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Kettészakad az időjárás: komoly szélviharral és visszaeső hőmérséklettel érkezik a front

Pénzcentrum
2026. június 5. 07:15

Változékony, szeles idővel és egy átvonuló hidegfronttal indul a hétvége. Pénteken északnyugaton érezhető lehűlés, az ország többi részén pedig élénk szél és elszórt záporok várhatók, ami a frontérzékenyeket is megviselheti.

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A HungaroMet előrejelzése szerint a nap folyamán a fátyolfelhők mellett időnként vastagabb felhőtömbök is takarhatják az eget, amire a legnagyobb esély az északnyugati országrészben mutatkozik. Helyenként rövid ideig tartó záporok is kialakulhatnak, a csapadékot pedig élénk légmozgás kíséri. A Dunántúl nagy részén kifejezetten erős északnyugati szélre kell készülni. A csúcshőmérséklet a legtöbb helyen még kellemes, 24 és 29 fok között alakul, a tartósan felhős északnyugati tájakon azonban ennél több fokkal hűvösebb, tavaszias idő várható.

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Bár komolyabb, riasztást igénylő veszélyes időjárási esemény nem valószínű, az esti órákig északkeleten kialakulhat egy-egy zivatar, amelyet intenzív csapadék és átmeneti széllökések kísérhetnek. Az átvonuló front miatt a frontérzékenyeknél fejfájás és erősödő migrén is jelentkezhet. Kifejezetten jó hír azonban, hogy a szeles időjárásnak köszönhetően a levegőminőség az ország egész területén kiválóan alakul, mivel a légmozgás teljesen kitisztítja a légkört.
Címlapkép: Getty Images
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