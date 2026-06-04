Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 4.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. június 4.

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Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. június 3.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 23. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 13, 14, 17, 26, 29, 32



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 85 db

5-ös találat: 2644 db

4-es találat: 37140 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41070 Ft

MOL: 3986 Ft

RICHTER: 12000 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.05: Nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum általában 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.

2026.06.06: A kevés fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű. Néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban többnyire 10 és 15 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. A csúcsérték 23 és 28 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.06.03)

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