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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 4.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 4.)

Pénzcentrum
2026. június 4. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. június 4.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

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Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 355.87 Ft
CHF: 387.64 Ft
GBP: 411.59 Ft
USD: 306.63 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. június 3.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 23. héten emelkedő számsorrendben a következők:
3, 13, 14, 17, 26, 29, 32

Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 85 db
5-ös találat: 2644 db
4-es találat: 37140 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 41070 Ft
MOL: 3986 Ft
RICHTER: 12000 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.06.05: Nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum általában 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2026.06.06: A kevés fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű. Néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban többnyire 10 és 15 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. A csúcsérték 23 és 28 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.06.03)

Akciók

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