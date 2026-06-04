2026. június 4. csütörtök Bulcsú
19 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felszállásra váró, jellegtelen utasszállító repülőgép
Utazás

Felfüggesztette budapesti járatait a légitársaság: rengeteg utas terve borulhat fel a nyáron

Pénzcentrum
2026. június 4. 18:55

Újra felfüggesztette Budapest és Dubaj közötti járatait a Flydubai. A légitársaság átmeneti menetrendi és operatív okokra hivatkozik, miközben a térség biztonsági helyzete továbbra is feszült. A járatok várhatóan július végéig nem közlekednek, vette észre a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ismét leállította Budapest és Dubaj közötti járatait a Flydubai. Az AIRportal.hu beszámolója szerint a légitársaság átmeneti menetrendi és operatív okokra hivatkozva július végéig törölte valamennyi érintett járatát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dubaji fuvarozó budapesti járatai korábban, február végén már egyszer leálltak az iráni konfliktus miatt kialakult bizonytalan helyzet következtében. A járatok május 22-én indultak újra, kezdetben heti három alkalommal, miközben a társaság azt tervezte, hogy június végétől visszaáll a korábbi napi menetrend.

A mostani döntés hátterében hivatalosan nem neveztek meg konkrét biztonsági okot, ugyanakkor a szakportál szerint nem zárható ki, hogy a térségben ismét fokozódó feszültségek is szerepet játszanak a járattörlésekben.

Kapcsolódó cikkeink:

Nemrég Irán dróntámadást hajtott végre Kuvait nemzetközi repülőtere ellen. A támadás az 1-es terminált érte, több tucat sérültet követelt, és a kuvaiti külügyminisztérium tájékoztatása szerint egy halálos áldozata is volt. Ez volt az első haláleset az Öböl menti országokban az április elején kihirdetett tűzszünet óta.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A kuvaiti repülőtér az elmúlt hónapokban többször is célponttá vált: márciusban és április elején szinte napi rendszerességgel érkeztek dróntámadások, amelyek során üzemanyagtartályok és egy radarrendszer is megsemmisült. A jelentések szerint a támadó drónok jelentős részét Irakban működő síita fegyveres csoportok indították.

A jelenlegi menetrend szerint a Flydubai budapesti járatai legkorábban július végén indulhatnak újra.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #légitársaság #repülőtér #konfliktus #dubaj #utasok #repülőjárat #járattörlés #Közel-Kelet #egyesült arab emírségek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:13
19:00
18:55
18:43
18:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 4.
Tovább dagad az azbeszt-botrány: félmillió tonna kőzúzalék jött Magyarországra a rohonci bányából - itt az érintett települések friss listája
2026. június 4.
Mára alig kér valaki az egykori slágerhitelből: hiába kamatmentes, földbe állt a konstrukció
2026. június 4.
Itt nyaral a magyar elit 2026-ban: jachtok, villák és milliós éjszakák várják őket a titkos luxushelyeken
2026. június 4.
Napokon belül óriási fordulat jön a magyarországi fizetéseknél: élesedik az új jogszabály, csúnya vége is lehet
2026. június 4.
Beleállt a Diáksport Szövetség elnöke: Nem értem, miért versenyeztetnek 6-8 éveseket országos szinten, ennek vége
NAPTÁR
Tovább
2026. június 4. csütörtök
Bulcsú
23. hét
Június 4.
Az erőszak gyermekáldozatainak világnapja
Június 4.
A nemzeti összetartozás napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2
1 hete
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
3
2 hete
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
4
2 hete
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
5
5 napja
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 4. 19:00
A szocializmus ajándékának nevezték, ma a vidék egyik legveszélyesebb invazív növénye: felismered?
Pénzcentrum  |  2026. június 4. 18:08
Eltűnik Magyarországról a népszerű csomagautomata-hálózat, ez vár most a vásárlókra
Agrárszektor  |  2026. június 4. 18:28
Lépett az EU: nem akármilyen agráralkut írtak alá