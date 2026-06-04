Az árak szárnyalása oda vezetett, hogy az év végén már 22,5%-kal voltak túlértékeltek országosan a lakások.
Felfüggesztette budapesti járatait a légitársaság: rengeteg utas terve borulhat fel a nyáron
Újra felfüggesztette Budapest és Dubaj közötti járatait a Flydubai. A légitársaság átmeneti menetrendi és operatív okokra hivatkozik, miközben a térség biztonsági helyzete továbbra is feszült. A járatok várhatóan július végéig nem közlekednek, vette észre a Telex.
Ismét leállította Budapest és Dubaj közötti járatait a Flydubai. Az AIRportal.hu beszámolója szerint a légitársaság átmeneti menetrendi és operatív okokra hivatkozva július végéig törölte valamennyi érintett járatát.
A dubaji fuvarozó budapesti járatai korábban, február végén már egyszer leálltak az iráni konfliktus miatt kialakult bizonytalan helyzet következtében. A járatok május 22-én indultak újra, kezdetben heti három alkalommal, miközben a társaság azt tervezte, hogy június végétől visszaáll a korábbi napi menetrend.
A mostani döntés hátterében hivatalosan nem neveztek meg konkrét biztonsági okot, ugyanakkor a szakportál szerint nem zárható ki, hogy a térségben ismét fokozódó feszültségek is szerepet játszanak a járattörlésekben.
Nemrég Irán dróntámadást hajtott végre Kuvait nemzetközi repülőtere ellen. A támadás az 1-es terminált érte, több tucat sérültet követelt, és a kuvaiti külügyminisztérium tájékoztatása szerint egy halálos áldozata is volt. Ez volt az első haláleset az Öböl menti országokban az április elején kihirdetett tűzszünet óta.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A kuvaiti repülőtér az elmúlt hónapokban többször is célponttá vált: márciusban és április elején szinte napi rendszerességgel érkeztek dróntámadások, amelyek során üzemanyagtartályok és egy radarrendszer is megsemmisült. A jelentések szerint a támadó drónok jelentős részét Irakban működő síita fegyveres csoportok indították.
A jelenlegi menetrend szerint a Flydubai budapesti járatai legkorábban július végén indulhatnak újra.
A Pénzcentrum 2026. június 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kínából érkezett, szinte észrevétlenül terjed, és csak ritkán bukkan fel látványosan az édesvízi medúza.
Minden negyedik magyarnál az iráni háborús helyzet is befolyásolja az idei utazási terveket.
Mivel járunk leggyakrabban munkába? És vajon mennyire használjuk a tömegközlekedést más országokhoz képest? Mutatjuk!
A fejlesztés a távolsági közlekedés mellett az elővárosi vonalakat is érinti.
A kerozinárak emelkedése alapvetően átírja a 2026-os nyári utazási szezon árazását.
A Pénzcentrum 2026. június 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán nem ússzuk meg szárazon: újabb hidegfront söpör végig az országon, estére durvulhat igazán a helyzet
Nyugatról érkezik a csapadék, délután pedig egyre többfelé dördülhet meg az ég, helyenként felhőszakadás is kialakulhat.
A repjegy.hu foglalási adatai szerint a Budapestről június és augusztus között induló utazások esetében közel 50 százalékkal nőtt az európai tengerparti célpontokra utazók száma.
Minden ötödik magyar turista önként sétál a csalók csapdájába: ezen a banális hibán úszhat el a külföldi nyaralás
A magyarok többsége ma már bankkártyával fizet külföldi utazásai során, ugyanakkor sokan még mindig nem fordítanak kellő figyelmet a pénzügyi biztonságra.
Vitézy Dávid bejelentése szerint uniós forrásból indulhat meg a budapesti HÉV-hálózat járműparkjának régóta várt megújítása.
Váratlan fordulat a turizmusban: egy régi utazási forma hódít újra, vagyonokat költenek rá a nyaralók
A geopolitikai feszültségek, az emelkedő költségek és a változó gazdasági környezet ellenére továbbra is erős az utazási kedv Európában.
Egy-egy intenzív csapadékzóna akár percek alatt képes utcákat elönteni, közlekedési fennakadásokat okozni, vagy jelentős károkat előidézni épületekben és gépjárművekben.
A Pénzcentrum 2026. június 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a legfontosabb előrejelzés az Adriánál nyaralóknak: erről tudnod kell, ha Horvátországba utazol 2026-ban
A 2026-os nyár az előrejelzések szerint ismét az átlagosnál melegebb és várhatóan szárazabb időjárást hoz Horvátországban.
A meteorológusok szerdára országos riasztást adtak ki, a nappali csúcshőmérséklet pedig mindössze 17-20 fok körül alakul majd.
Végleges a döntés, nyártól teljesen megváltozik a taxizás a fővárosban: ezt minden sofőrnek kötelező lesz meglépnie
Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a biztonságos és utasbarát taxizást.
A belvárosból lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válik a hazajutás a külső kerületekbe és a környező településekre.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.