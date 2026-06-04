Felfüggesztette budapesti járatait a légitársaság: rengeteg utas terve borulhat fel a nyáron

Újra felfüggesztette Budapest és Dubaj közötti járatait a Flydubai. A légitársaság átmeneti menetrendi és operatív okokra hivatkozik, miközben a térség biztonsági helyzete továbbra is feszült. A járatok várhatóan július végéig nem közlekednek, vette észre a Telex.

Ismét leállította Budapest és Dubaj közötti járatait a Flydubai. Az AIRportal.hu beszámolója szerint a légitársaság átmeneti menetrendi és operatív okokra hivatkozva július végéig törölte valamennyi érintett járatát.

A dubaji fuvarozó budapesti járatai korábban, február végén már egyszer leálltak az iráni konfliktus miatt kialakult bizonytalan helyzet következtében. A járatok május 22-én indultak újra, kezdetben heti három alkalommal, miközben a társaság azt tervezte, hogy június végétől visszaáll a korábbi napi menetrend.

A mostani döntés hátterében hivatalosan nem neveztek meg konkrét biztonsági okot, ugyanakkor a szakportál szerint nem zárható ki, hogy a térségben ismét fokozódó feszültségek is szerepet játszanak a járattörlésekben.

Nemrég Irán dróntámadást hajtott végre Kuvait nemzetközi repülőtere ellen. A támadás az 1-es terminált érte, több tucat sérültet követelt, és a kuvaiti külügyminisztérium tájékoztatása szerint egy halálos áldozata is volt. Ez volt az első haláleset az Öböl menti országokban az április elején kihirdetett tűzszünet óta.

A kuvaiti repülőtér az elmúlt hónapokban többször is célponttá vált: márciusban és április elején szinte napi rendszerességgel érkeztek dróntámadások, amelyek során üzemanyagtartályok és egy radarrendszer is megsemmisült. A jelentések szerint a támadó drónok jelentős részét Irakban működő síita fegyveres csoportok indították.

A jelenlegi menetrend szerint a Flydubai budapesti járatai legkorábban július végén indulhatnak újra.