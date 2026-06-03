Már a 2026-os szezon is veszélyben? Ezzel a módszerrel spórolhatunk a méregdrága repülőjegyeken

A kerozinárak emelkedése alapvetően átírja a 2026-os nyári utazási szezon árazását, emiatt az utazásszervezőknek és az utazási irodáknak gyorsabban kell dönteniük, korábban kell foglalniuk, az utasokat pedig a rugalmasabb megoldások felé célszerű terelniük.

A közel-keleti geopolitikai feszültségekhez köthető olajár-növekedés jelentős nyomást gyakorol a légitársaságok üzemeltetési költségeire, ami közvetlenül kihat a jegyárakra is – mutatott rá Rob Handfield, a Poole College ellátásilánc-szakértője. A repülőgép-üzemanyag napjainkra az egyik legnagyobb költségtétellé vált a légitársaságoknál, ami a hagyományos hozammenedzsment-gyakorlatokat is felborítja.

A Business Insider piaci elemzésére hivatkozva a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a megszokott foglalási időszakok elveszítik jelentőségüket. Korábban a belföldi járatoknál egy-két hónappal, a nemzetközi utaknál pedig három-öt hónappal az indulás előtt lehetett a legkedvezőbb árakat elérni, ám a légitársaságok most sokkal gyorsabban reagálnak az üzemanyagköltségek változásaira az árazásban. Az utazási szakembereknek ezért érdemes a kivárásra építő szemlélet helyett a korai foglalás felé terelniük ügyfeleiket, különösen a főszezonban - jelentette a TravelDailyNews.com.

A last-minute ajánlatok terén is szűkülnek a lehetőségek.

A légitársaságok óvatosabban gazdálkodnak a szabad kapacitásokkal, csökkentik a kevésbé jövedelmező járatok gyakoriságát, vagy teljesen megszüntetik azokat. Eközben a kereslet számos piacon továbbra is erős, ami a szűkös kínálattal párosulva még magasabbra hajtja a jegyárakat. Ez a hosszú távú útvonalakat is érinti, így az Egyesült Államok és Európa közötti magasabb viteldíjak miatt egyes utazók az időzítés, az útvonal vagy akár a célállomás újratervezésére kényszerülhetnek.

Az utazásszervezők és az utazási irodák úgy védhetik meg az utazási csomagok árrését, ha a rugalmasabb viteldíjkategóriák felé irányítják az ügyfeleket. Bár ezek kezdetben magasabb költséggel járnak, a piaci feltételek változása esetén nagyobb mozgásteret biztosítanak, hiszen az utasoknak lehetőséget adnak az átfoglalásra vagy a módosításra. Emellett célszerű az augusztus második felében történő utazást javasolni, mivel a júniusi és júliusi főszezonhoz képest ekkor több piacon is kedvezőbb az elérhetőség, különösen azokon a területeken, ahol korábban kezdődik a tanév.

A hét közbeni indulások továbbra is hatékony eszközt jelentenek az ároptimalizálásban, hiszen a keddi és szerdai járatok jellemzően kedvezőbb áron érhetők el a hétvégi utazásoknál. Az indulási és visszaérkezési napok módosításával így az irodák jelentősen csökkenthetik a csomagok összköltségét. A jelenlegi piaci környezetben a korai foglalás, a rugalmas viteldíjszabályok és a tudatos időzítés együttesen biztosíthatja a versenyképességet, miközben az ügyfelek számára is kiszámíthatóbb árazást tesz lehetővé.