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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 3.)
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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 3.)

Pénzcentrum
2026. június 3. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. június 3., szerda.

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OTP: 41890 Ft
MOL: 3966 Ft
RICHTER: 12560 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.06.04: Nyugat felől csökken a felhőzet, és napos idő várható általában kevés, a keleti, északkeleti megyékben több gomolyfelhővel - utóbbi tájakon záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Estétől nyugat felől növekszik a magasszintű felhőzet. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.

2026.06.05: A több-kevesebb napsütés mellett átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. A délies szél északnyugatira fordul és élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 20 és 27 fok között valószínű.

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Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.06.02)

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