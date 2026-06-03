Édesvízi medúzák terjednek a magyar vizekben, de szinte senki sem tud róluk

Európa-szerte jelen van az édesvízi medúza, ám a legtöbb ember még csak nem is hallott róla. A HUN-REN kutatóinak nemzetközi vizsgálata szerint az invazív faj terjedése jól dokumentált, rejtett életmódja miatt azonban nehéz nyomon követni. A szakemberek szerint ezért különösen fontos lenne a lakosság tájékoztatása és bevonása az észlelésbe, szemlézte a HVG.

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének kutatói nemzetközi együttműködésben vizsgálták az édesvízi medúza (Craspedacusta sowerbii) európai elterjedését és társadalmi ismertségét.

A People and Nature című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Kínából származó invazív faj jelenléte Európa-szerte jól ismert a kutatók körében, a lakosság azonban alig tud a létezéséről. Ez a helyzet megnehezítheti a korai észlelést, valamint az esetleges természetvédelmi vagy kezelési beavatkozásokat.

A faj feltételezett őshazája a kínai Jangce vízrendszere. Európában először 1880-ban figyelték meg egy londoni dísztóban, azóta pedig széles körben elterjedt a kontinensen. Terjedését az is segíti, hogy apró polip- és ellenálló podociszta-alakjai vízinövényekhez, vízimadarakhoz vagy különböző víz alatti felületekhez tapadva is képesek új élőhelyekre eljutni.

A faj jelenlétére jellemzően csak akkor derül fény, amikor a medúzaalak tömegesen jelenik meg egy adott vízterületen. A kutatók szerint éppen ez a nehezen észlelhető életmód és terjedési stratégia teszi különösen fontossá, hogy az édesvízi medúza nagyobb figyelmet kapjon a társadalomban is.