2026. június 2. kedd Kármen, Anita
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy nyitott, utazásra kész, ruhákkal teli bőrönd látványa. Nyaralás és utazás koncepció.
Utazás

Minden ötödik magyar turista önként sétál a csalók csapdájába: ezen a banális hibán úszhat el a külföldi nyaralás

Pénzcentrum
2026. június 2. 16:46

A magyarok többsége ma már bankkártyával fizet külföldi utazásai során, ugyanakkor sokan még mindig nem fordítanak kellő figyelmet a pénzügyi biztonságra. A CIB Bank megbízásából készült reprezentatív kutatás szerint minden ötödik nyaraló semmilyen óvintézkedést nem tesz a külföldi kártyahasználat során, miközben a válaszadók 15 százaléka utasbiztosítást sem köt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A felmérés szerint a felnőtt magyar lakosság 37 százaléka tervez nyaralást idén, és az utazók több mint fele külföldi úti célt választana. Az érintettek közel kétharmada maga szervezi meg az utazását, sokan már az év első hónapjaiban lefoglalják a szükséges szolgáltatásokat, elsősorban a kedvezőbb árak miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fizetési szokásokat tekintve a bankkártya vált meghatározóvá. A külföldre utazók 54 százaléka elsősorban kártyával fizet nyaralás közben. A 18–39 éves korosztályban ez az arány már 66 százalék, míg a budapestiek és a diplomások körében egyaránt eléri a 74 százalékot. Készpénzt elsődleges fizetési eszközként a válaszadók 16 százaléka használ, a 60 év felettieknél azonban ez az arány 27 százalék.

Kapcsolódó cikkeink:

A kutatás ugyanakkor arra is rámutatott, hogy egyre többen próbálják tudatosan védeni pénzügyi adataikat utazás közben. A nyaralók 32 százaléka külön, kizárólag utazásra használt kártyát vagy bankszámlát tart fenn. A válaszadók 26 százaléka csak a szükséges összeget helyezi el ezen a számlán, 24 százalék mobilos tranzakciós értesítéseket állít be, míg 23 százalék fokozottan figyel az ATM-ek és bankkártya-terminálok biztonságos használatára.

A magasabb végzettségűek körében még tudatosabb a hozzáállás. Ebben a csoportban 42 százalék használ külön utazási számlát vagy kártyát, 34 százalék pedig mobilos értesítésekkel követi nyomon a tranzakciókat. A felmérés egyik legérdekesebb eredménye ugyanakkor az, hogy a külföldre utazók 21 százaléka semmilyen biztonsági intézkedést nem alkalmaz bankkártyája védelmére.

Hasonló kettősség figyelhető meg az utasbiztosítások területén is. A válaszadók 37 százaléka minden utazás előtt köt biztosítást, további 15 százalék pedig a hosszabb vagy távolabbi utak esetében teszi ezt meg. A 60 év felettiek bizonyultak a legóvatosabbnak, körükben 49 százalék mindig gondoskodik biztosításról. A diplomásoknál ez az arány még magasabb, 53 százalék.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ezzel szemben a nyaralók 15 százaléka egyáltalán nem köt utasbiztosítást, további 11 százalék pedig csak ritkán él ezzel a lehetőséggel.

Galló Csaba Márton, a CIB Bank Biztonság, Fraud megelőzés és BCM vezetője szerint a pénzügyi biztonság megtervezése ugyanolyan fontos része az utazásnak, mint maga az út megszervezése. A szakember szerint néhány egyszerű lépéssel, például a mobilos értesítések beállításával vagy a napi költési limitek csökkentésével jelentősen mérsékelhető a visszaélések kockázata.

A kutatás eredményei alapján a magyarok egyre nagyobb része használ korszerű fizetési megoldásokat külföldön, ugyanakkor továbbra is jelentős azok aránya, akik sem a bankkártyás visszaélések, sem a váratlan utazási helyzetek ellen nem védekeznek megfelelően.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bankkártya #nyaralás #utasbiztosítás #külföld #felmérés #kutatás #pénzügyi tudatosság #cib bank #lakossági pénzügyek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:53
16:46
16:40
16:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 2.
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
2026. június 2.
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
2026. június 2.
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2
1 hete
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
3
2 hete
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
4
1 hete
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
5
2 hete
Fontos figyelmeztetést kaptak a nyaralást tervező magyar családok: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben az idei szezonban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósminősítés
Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 16:30
Ezt hogy sikerült? Még Japánban is olcsóbb a lángos, mint itthon: hülyének nézik a vásárlókat?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 15:59
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
Agrárszektor  |  2026. június 2. 16:31
Sokan hibáznak a gyümölcsfák nyári ültetésekor: mutatjuk, hogy ne csináld