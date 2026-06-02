Minden ötödik magyar turista önként sétál a csalók csapdájába: ezen a banális hibán úszhat el a külföldi nyaralás
A magyarok többsége ma már bankkártyával fizet külföldi utazásai során, ugyanakkor sokan még mindig nem fordítanak kellő figyelmet a pénzügyi biztonságra. A CIB Bank megbízásából készült reprezentatív kutatás szerint minden ötödik nyaraló semmilyen óvintézkedést nem tesz a külföldi kártyahasználat során, miközben a válaszadók 15 százaléka utasbiztosítást sem köt.
A felmérés szerint a felnőtt magyar lakosság 37 százaléka tervez nyaralást idén, és az utazók több mint fele külföldi úti célt választana. Az érintettek közel kétharmada maga szervezi meg az utazását, sokan már az év első hónapjaiban lefoglalják a szükséges szolgáltatásokat, elsősorban a kedvezőbb árak miatt.
A fizetési szokásokat tekintve a bankkártya vált meghatározóvá. A külföldre utazók 54 százaléka elsősorban kártyával fizet nyaralás közben. A 18–39 éves korosztályban ez az arány már 66 százalék, míg a budapestiek és a diplomások körében egyaránt eléri a 74 százalékot. Készpénzt elsődleges fizetési eszközként a válaszadók 16 százaléka használ, a 60 év felettieknél azonban ez az arány 27 százalék.
A kutatás ugyanakkor arra is rámutatott, hogy egyre többen próbálják tudatosan védeni pénzügyi adataikat utazás közben. A nyaralók 32 százaléka külön, kizárólag utazásra használt kártyát vagy bankszámlát tart fenn. A válaszadók 26 százaléka csak a szükséges összeget helyezi el ezen a számlán, 24 százalék mobilos tranzakciós értesítéseket állít be, míg 23 százalék fokozottan figyel az ATM-ek és bankkártya-terminálok biztonságos használatára.
A magasabb végzettségűek körében még tudatosabb a hozzáállás. Ebben a csoportban 42 százalék használ külön utazási számlát vagy kártyát, 34 százalék pedig mobilos értesítésekkel követi nyomon a tranzakciókat. A felmérés egyik legérdekesebb eredménye ugyanakkor az, hogy a külföldre utazók 21 százaléka semmilyen biztonsági intézkedést nem alkalmaz bankkártyája védelmére.
Hasonló kettősség figyelhető meg az utasbiztosítások területén is. A válaszadók 37 százaléka minden utazás előtt köt biztosítást, további 15 százalék pedig a hosszabb vagy távolabbi utak esetében teszi ezt meg. A 60 év felettiek bizonyultak a legóvatosabbnak, körükben 49 százalék mindig gondoskodik biztosításról. A diplomásoknál ez az arány még magasabb, 53 százalék.
Ezzel szemben a nyaralók 15 százaléka egyáltalán nem köt utasbiztosítást, további 11 százalék pedig csak ritkán él ezzel a lehetőséggel.
Galló Csaba Márton, a CIB Bank Biztonság, Fraud megelőzés és BCM vezetője szerint a pénzügyi biztonság megtervezése ugyanolyan fontos része az utazásnak, mint maga az út megszervezése. A szakember szerint néhány egyszerű lépéssel, például a mobilos értesítések beállításával vagy a napi költési limitek csökkentésével jelentősen mérsékelhető a visszaélések kockázata.
A kutatás eredményei alapján a magyarok egyre nagyobb része használ korszerű fizetési megoldásokat külföldön, ugyanakkor továbbra is jelentős azok aránya, akik sem a bankkártyás visszaélések, sem a váratlan utazási helyzetek ellen nem védekeznek megfelelően.
