Így utaznak 2026-ban a magyarok: te gondoltad volna, hogy a többség ennyit rákölt egy nyaralásra?

A magyarok közel fele tervez nyaralást idén és leginkább egy tengerparti vakációra vágynak – derült ki a Cofidis friss országos kutatásából. A külföldi nyaralást megfizethetőbbnek is tartják a balatoni pihenéshez képest: a válaszadók csupán 15 százaléka tervez a Balatonnál nyaralni. A hazai lakosság többsége fejenként 200 ezer forintnál kevesebbet szánna a pihenésre, azonban legtöbben csak megtakarításaikat felhasználva képesek finanszírozni az üdülésüket – mégis sokan túlköltekeznek a vakáció alatt.

A magyarok fele évente legalább egyszer elmegy nyaralni belföldön, míg külföldre nagyjából negyedük jut el ilyen gyakorisággal – mutatott rá a Cofidis friss kutatása, ami a magyarok vakációzási szokásait vizsgálta1. Akár hazai, akár határon túli nyaralásról van szó, a magyarok jelentős többsége legfeljebb 1 hetes útban gondolkodik.

Az utazók harmada szívesen használ mesterséges intelligenciát a nyaralási programok megtervezéséhez. A 30 év alattiak többsége aktív kikapcsolódást keres, míg a 60 év felettiek körében a passzív időtöltés a legnépszerűbb. A lakosság többsége inkább új helyeket fedezne fel, mintsem visszatérjen a már bevált úti célokhoz, és szívesebben töltik a pihenést a családdal, mint barátok társaságában.

Balaton vagy külföld?

Balatoni nyaralást továbbra is a válaszadók töredéke (15%) tervez az idén, köztük is főleg a nők, a falvakban élők és a gyerekes családok körében népszerű a magyar tenger. A külföldi utazással szemben a Balaton legfőbb vonzerejét a könnyű megközelíthetőség adja, míg a nemzetközi úti célokat inkább a párok számára ideális környezet, a gasztronómia és a változatosabb programkínálat miatt választják.

Meglepő eredmény, hogy a magyarok inkább a külföldi nyaralásról gondolják, hogy megfizethetőbb a balatoni pihenéshez képest. Viszont tízből négyen a világban tapasztalható katonai konfliktusok miatt némileg tartanak attól, hogy külföldre utazzanak - ez leginkább a nőket és a hatvan év felettieket aggasztja.

A külföld vs. belföld dilemmáról pedig a Pénzcentrum CashTag című vlogja is készített adást nemrég. Lássuk, mint mond az utca embere!

A magyar álomnyaralás: tengerpart és családi kikapcsolódás

A magyarok kétharmada már elképzelte, milyen lenne számára egy „álomnyaralás”. A legtöbben tengerparti helyszínre vágynak, ahová családjukkal vagy párjukkal utaznának. A megkérdezettek tizede belföldi úti célt választana, 9 százalék barátokkal, 7 százalék pedig egyedül indulna útnak a legszívesebben.

Az álomnyaralás becsült költségei többnyire nem elrugaszkodottak: a lakosság egyharmada szerint fejenként 400 ezer forint alatti összegből is megvalósítható lenne az ideális utazás. Elsősorban a férfiak, a fővárosiak és a magasabb keresetűek azok, akik ennél drágábban képzelik el az ideális nyaralást. Egymillió forint feletti álomutazásra a megkérdezetteknek kevesebb mint ötöde vágyik.

200 ezer forint a lélektani határ

A magyarok többsége (52%) fejenként kevesebb, mint 200 ezer forintot tud szánni az idei nyaralásra, a válaszadók negyede pedig 100 ezer forintnál olcsóbb pihenést engedhet meg magának. Egy főre vetítve 300 ezer forintnál drágább vakációban csupán a lakosság negyede gondolkodik.

A nyaralást tervezők többségének (59%) a megtakarításához is hozzá kellene nyúlna, hogy fedezze az utazás költségeit, tízből négyen pedig kifejezetten erre a célra is tettek félre pénzt.