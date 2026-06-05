Csütörtök este ülésezett a kormány, a meghozott döntésekről pedig péntek délelőtt 10 órától tartanak tájékoztatót a szóvivők.
Hatalmas könnyítés jön a magyar iskolákban: eltörlik a pedagógusok egyik legnagyobb terhét
A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét - közölte Magyar Éva a kormányszóvivői tájékoztatón pénteken Budapesten.
A kormányszóvivő elmondta: a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítmény-értékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat - közölte.
Szondi Vanda kormányszóvivő arról a kormánydöntésről is beszámolt, amelynek értelmében felülvizsgálják a Covid-járvány első hullámának idején a lélegeztető gépek beszerzésére vonatkozó szerződéseket. Közölte: nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű lélegeztető gép beszerzésére közel 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le azonnali hatállyal, az eredményekről beszámolnak a nyilvánosság számára - jelezte.
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