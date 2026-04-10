Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Euróbevezetés: magyarok többsége nemcsak támogatja, hanem kifejezetten sürgetné is a közös európai fizetőeszköz bevezetését.
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat

Jeki Gabriella
2026. április 10. 19:01

Egyre gyakrabban kerül szóba manapság az euró bevezetésének kérdése Magyarországon. De vajon mit gondolnak erről az emberek? A Pénzcentrum saját, közel 10 ezer válaszadó részvételével készült felmérése alapján a magyarok többsége nemcsak támogatja, hanem kifejezetten sürgetné is a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában ennek a véleménymegoszlásnak a hátterét vizsgáljuk, de megszólaltunk egy elemzőt is az előnyök és hátrányok megismerése végett.

A magyarok többsége már most bevezetné az eurót hazánkban, de nem mindenki érez ugyanígy ezzel kapcsolatban. Meglepő eredmény született a Pénzcentrum szavazásán, amit a CHART by Pénzcentrum új epizódjában gondoltunk tovább. A kutatásuk alapján a válaszadók döntő többsége, összesen 62,38 százaléka áll jelenleg az euró mielőbbi bevezetése mellett. Ez arra utalhat, hogy sokan elégedetlenek a forint stabilitásával és a gazdasági környezettel, és a közös valuta bevezetésétől nagyobb kiszámíthatóságot várnak. A kép azonban nem egyértelmű, hiszen a megkérdezettek 21,78 százaléka kifejezetten ellenzi az euró bevezetését, elsősorban a gazdaságpolitikai önállóság megőrzése miatt. Ők attól tartanak, hogy a közös valuta korlátozná az ország mozgásterét a gazdasági döntésekben. De hogyan lehet teljes a kép?

Madár István, a Portfolio elemzője a  CHART by Pénzcentrum adásában elmondta, hogy az euróbevezetés előnyei közé tartozik hagyományosan az, hogy az átváltási költségek az emberek és a vállalatok számára is eltűnnének. A közös pénz használatával nem lenne szükség az egyes devizák átváltogatására, ami költségcsökkenést jelent sok ember számára. A másik fontos dolognak nevezte, hogy nemzetgazdasági szinten azzal, hogy nincs árfolyamkockázat, általánosságban a kamatszint csökkenni tud, és ez a kisebb kamat olcsóbb finanszírozást jelent akár a hiteleknél is, valamint általában olcsóbban tud működni ilyen szempontból a gazdaság. Ezen kívül az árak összehasonlíthatósága is könnyebbé válik.

Az elemző kitért arra is, hogy a klasszikus érvek mellett az utóbbi években felerősödött az az érv is, hogy az euró bevezetése a gazdaságpolitika számára egyfajta fegyelmező erővel bír, és kevésbé tud hosszú távon fenntarthatatlan gazdaságpolitikát folytatni. Ugyanakkor, mint mondta, ezzel kapcsolatos a hátránya is, amit leggyakrabban emlegetnek az euróbevezetésnél, nevezetesen, hogy eltűnik az önálló monetáris politika.

