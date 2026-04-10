2026. április 10. péntek Zsolt
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Villanyoszlopok szállítják az áramot Londonba
Otthon

Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod

Pénzcentrum
2026. április 10. 16:04

Egy átlagos háztartás villamosenergia-felhasználása több jól elkülöníthető terület között oszlik meg, de ezek hatása a teljes fogyasztásra nem egyformán érzékelhető a mindennapokban. Bizonyos eszközök és használati szokások aránytalanul nagy terhelést jelentenek, miközben más, kevésbé látványos tényezők is jelentős szerepet játszanak. A fogyasztási minták feltérképezése ezért kulcsfontosságú ahhoz, hogy kiderüljön, hol lehet valóban érdemi megtakarítást elérni. Az alábbi áttekintés ezt a struktúrát mutatja be, majd gyakorlati példákon keresztül segít az energiahasználat tudatosabbá tételében.

Egy átlagos háztartás villamosenergia-felhasználása jól körülhatárolható területekre oszlik, de ezek súlya sokszor nem egyenlő a mindennapi érzékeléssel. Vannak olyan eszközcsoportok és használati minták, amelyek folyamatosan, háttérben vagy nagyobb intenzitással terhelik a hálózatot, így arányaikban jelentős szerepet játszanak a teljes fogyasztásban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A különböző fogyasztási kategóriák megértése azért fontos, mert segít azonosítani azokat a pontokat, ahol a leghatékonyabban lehet beavatkozni. A következő áttekintés és gyakorlati tippek azt mutatják meg, mely területeken érdemes tudatosabban kezelni az energiahasználatot a költségek csökkentése érdekében.

Kapcsolódó cikkeink:

Egy átlagos háztartásban nem minden fogyasztó egyformán terheli a villanyszámlát. A Német Energia- és Vízgazdálkodási Szövetség felmérte, hogyan oszlik meg egy tipikus háztartás áramfogyasztása. Ezek az eszközök és tevékenységek fogyasztják a legtöbbet:

  • IT és kommunikáció (28%) - pl. TV, laptop, játékkonzol, router
  • Kis készülékek és rejtett fogyasztók (17%)
  • Mosás és szárítás (14%)
  • Világítás (13%)
  • Hűtés és fagyasztás (11%)
  • Főzés (9%)
  • Mosogatás (8%)

A jó hír, hogy a fogyasztás jelentős része tudatos használattal csökkenthető.

A 10 legfontosabb spórolási tipp

  1. Régi fűtésszivattyú cseréje - Egy régi, szabályozatlan keringetőszivattyú komoly áramfaló lehet, akár a háztartási fogyasztás 10–20%-áért is felelhet. Egy háromfős családi házban évi 400-600 kWh-t is fogyaszthat, míg egy új modell csak 50-100 kWh-t. A csere gyakran már 1–3 év alatt megtérül.
  2. Stand-by üzemmód kerülése - Számítógép, TV, játékkonzol: minimalizáljd a készenléti fogyasztást. Ez akár a villanyszámla 10-20%-át is kiteheti. Teljes kikapcsolással egy háromfős háztartás évente 300-500 kWh-t spórolhat. Hasznosak a kapcsolható elosztók vagy okos dugaljak.
  3. Melegvíz hőmérsékletének optimalizálása - Az indokolatlanul magas hőfok növeli a fogyasztást. Zuhanyzáshoz alacsonyabb hőmérséklet is elegendő (39 fok), tárolós rendszereknél pedig érdemes az optimális szintet beállítani - jellemzően 60 fokra.
  4. Régi háztartási gépek lecserélése - Különösen a régi hűtők és fagyasztók fogyasztanak sokat. Egy új, energiatakarékos készülék ára pár év alatt visszajöhet.
  5. LED világítás használata - A LED-ek akár 80 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók, ráadásul tovább is bírják.
  6. Tudatos mosás és szárítás - Az alacsonyabb hőfok és az Eco program használata jelentősen csökkenti az energiaigényt. A szárítógépet csak indokolt esetben érdemes használni.
  7. Mosogatógép Eco módban - Bár hosszabb ideig fut, kevesebb energiát használ. A hatékonyság érdekében mindig telepakolva indítsd el.
  8. Energiatakarékos főzés és sütés - Fedő használatával, megfelelő edénymérettel és a vízforraló okos alkalmazásával csökkenthető a fogyasztás. A légkeveréses sütés és a mikrohullámú melegítés szintén hatékonyabb.
  9. Hűtő és fagyasztó helyes használata - A túl alacsony hőmérséklet felesleges energiaveszteséget okoz. A hűtőben ne legyen 7 fok alatti hőmérséklet, fagyasztónál ideális a -18 fok. Fontos a rendszeres leolvasztás, 5 mm jég akár 30%-kal növelheti a fogyasztást!
  10. Számítógépek energiatakarékos beállítása - A laptopok általában kevesebbet fogyasztanak, és az energiatakarékos módok használata is sokat számít.

Makacs tévhitek is növelik a számlát

Sok háztartásban még mindig élnek olyan beidegződések, amelyek valójában növelik a fogyasztást. Gyakori például az a hit, hogy az Eco programok nem hatékonyak, holott éppen ezekkel lehet a legtöbb energiát megspórolni. Hasonlóan félrevezető az a gondolat, hogy a stand-by üzemmód jelentéktelen – valójában éves szinten komoly költséget jelenthet.

Szintén elavult nézet, hogy nem érdemes gyakran lekapcsolni a villanyt: ez a hagyományos izzók idején még részben igaz volt, de a LED-eknél már minden egyes lekapcsolás megtakarítást jelent. Az is tévhit, hogy a teli hűtő többet fogyaszt – épp ellenkezőleg, a benne lévő élelmiszerek segítenek stabilizálni a hőmérsékletet.

Végül sokan még mindig automatikusan előmelegítik a sütőt, pedig a legtöbb ételnél ez teljesen felesleges, és csak növeli az energiafelhasználást.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #energia #rezsi #spórolás #háztartás #energiahatékonyság #villamosenergia #háztartási gép #lakossági pénzügyek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:58
16:45
16:31
16:22
16:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 10.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 10.
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
2026. április 10.
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
2026. április 9.
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
NAPTÁR
Tovább
2026. április 10. péntek
Zsolt
15. hét
Április 10.
Nemzeti rákellenes nap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2
2 hete
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
3
1 hónapja
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: egyre több helyen fizetnek többet egy egyszerű panelért, mint a téglalakásért
4
2 hete
Virágvasárnap 2026: mit ünneplünk március 29-én? Népszokások, hagyományok és a barka jelentése
5
4 hete
Hivatalos bejelentés! Extra pénztámogatást kapnak a társasházban élők idén tavasszal Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
All risks
minden kockázatra kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a biztosítási eseményeket, hanem csak a kizárásokat tartalmazza. A biztosító minden olyan kárt megtérít, amelyet nem zár ki. Általában a szállítmány-, illetőleg az építési-szerelési biztosítások körében alkalmazott kockázatviselési forma.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 16:31
Kiderült az igazság: egy elképesztő vita miatt vonná ki több tízezer katonáját az Egyesült Államok
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 15:45
Kidobta az állami egészségügy, az orvosok szerint csak beképzelte a tüneteit: a ChatGPT derített fényt a ritka betegségre
Agrárszektor  |  2026. április 10. 16:26
Nyílnak a pénzcsapok: több mint 21 milliárdot szórnak szét itthon