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Szerdán nem ússzuk meg szárazon: újabb hidegfront söpör végig az országon, estére durvulhat igazán a helyzet

Pénzcentrum
2026. június 3. 07:28

Szerdán egy hullámzó hidegfront éri el Magyarországot, amely ismét csapadékosabb időt hoz. A nap során több hullámban alakulhatnak ki záporok és zivatarok, amelyekhez helyenként intenzív eső, erős széllökések és apró szemű jég is társulhat. A déli országrészben és az Északi-középhegység térségében felhőszakadás sem kizárt, írja a HungaroMet.

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Szerdán egy hullámzó hidegfront érkezik térségünkbe, amelynek hatására ismét megnő a csapadék kialakulásának esélye az országban. A délelőtti órákban elsősorban a Dunántúlon várható egyre több helyen eső, zápor, helyenként pedig zivatar is kialakulhat. A zivatarok előfordulására északnyugaton a legkisebb az esély.

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A déli óráktól kezdve egyre több helyen, elsősorban a középső országrészben, majd a délután folyamán egyre inkább a keleti területeken alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Ezeket jellemzően 50–65 km/órás széllökések, 15–25 milliméter csapadék, valamint kisebb méretű, 1–2 centiméternél kisebb jég kísérheti.

A déli országrészben, valamint az Északi-középhegység tágabb térségében helyenként felhőszakadás is előfordulhat, amely során rövid idő alatt 30–40 milliméter eső hullhat. A kora esti és esti órákban délkeleten, főként a határ menti térségekben egy-egy erősebb zivatar kialakulása sem zárható ki, amelyekhez akár 80–85 km/órás viharos széllökések is társulhatnak.

Az éjszaka folyamán keleten is fokozatosan csökken a csapadék esélye, így egyre több helyen megszűnhetnek a záporok és zivatarok.

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A gyorsan változó helyzet miatt érdemes figyelemmel követni az időjárási radarokat és a folyamatosan frissülő veszélyjelzéseket.
Címlapkép: Getty Images
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