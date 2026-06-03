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Szerdán nem ússzuk meg szárazon: újabb hidegfront söpör végig az országon, estére durvulhat igazán a helyzet
Szerdán egy hullámzó hidegfront éri el Magyarországot, amely ismét csapadékosabb időt hoz. A nap során több hullámban alakulhatnak ki záporok és zivatarok, amelyekhez helyenként intenzív eső, erős széllökések és apró szemű jég is társulhat. A déli országrészben és az Északi-középhegység térségében felhőszakadás sem kizárt, írja a HungaroMet.
Szerdán egy hullámzó hidegfront érkezik térségünkbe, amelynek hatására ismét megnő a csapadék kialakulásának esélye az országban. A délelőtti órákban elsősorban a Dunántúlon várható egyre több helyen eső, zápor, helyenként pedig zivatar is kialakulhat. A zivatarok előfordulására északnyugaton a legkisebb az esély.
A déli óráktól kezdve egyre több helyen, elsősorban a középső országrészben, majd a délután folyamán egyre inkább a keleti területeken alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Ezeket jellemzően 50–65 km/órás széllökések, 15–25 milliméter csapadék, valamint kisebb méretű, 1–2 centiméternél kisebb jég kísérheti.
A déli országrészben, valamint az Északi-középhegység tágabb térségében helyenként felhőszakadás is előfordulhat, amely során rövid idő alatt 30–40 milliméter eső hullhat. A kora esti és esti órákban délkeleten, főként a határ menti térségekben egy-egy erősebb zivatar kialakulása sem zárható ki, amelyekhez akár 80–85 km/órás viharos széllökések is társulhatnak.
Az éjszaka folyamán keleten is fokozatosan csökken a csapadék esélye, így egyre több helyen megszűnhetnek a záporok és zivatarok.
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