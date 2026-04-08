Kőkemény pofont kapott az Egyesült Államok turizmusa: tömegével mondják le utazásukat a turisták

2026. április 8. 21:26

Az Egyesült Államok turizmusa rendkívül nehéz időszakot él át. A részleges kormányzati leállás, a reptereken tapasztalható kaotikus állapotok és az Amerika-ellenes hangulat erősödése egyre több utazót tántorít el attól, hogy az országba látogasson. Mindezt egy olyan évben, amikor a FIFA-világbajnokság, a Route 66 centenáriuma és az ország függetlenségének 250. évfordulója amúgy rengeteg turistát vonzana - tudósított a BBC.

A hetedik hetébe lépő, immár történelmi hosszúságú kormányzati leállás miatt a Közlekedésbiztonsági Ügynökség (TSA) biztonsági ellenőrei több mint egy hónapig fizetés nélkül dolgoztak. Ennek következtében ezrek nem vették fel a munkát, több mint ötszázan pedig felmondtak. Az ország repterein a várakozási idő helyenként a négy órát is elérte. Ilyen a TSA huszonnégy éves fennállása során még nem fordult elő. Bár egy március 30-i elnöki rendelet helyreállította az ügynökség dolgozóinak fizetését, a kár már bekövetkezett.

A Turisztikai Világszervezet adatai szerint miközben a nemzetközi turizmus globálisan 4 százalékkal nőtt, az Egyesült Államokba irányuló idegenforgalom 2025-ben 5,4 százalékkal csökkent. A kanadai látogatók száma 22 százalékkal esett vissza, ami a legnagyobb zuhanás az összes piac közül. A TSA létszámhiányának pótlására kirendelt Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) ügynökeinek jelenléte a reptéri ellenőrzéseknél tovább rontja az ország megítélését. Ez a hatás különösen a kisebbségi háttérrel rendelkező utazók körében érezhető. 

A gyorsan változó szabályozási környezet is zavarba ejti a külföldi utazókat. A Trump-kormányzat még 2025 decemberében terjesztett elő egy szigorító javaslatot. Ez 42 vízummentes ország – köztük az Egyesült Királyság és a legtöbb európai állam – állampolgárait kötelezné arra, hogy a belépéskor megosszák az elmúlt öt évük közösségimédia-előzményeit. Bár a szabályt még nem vezették be, sokan úgy tudják, hogy már érvényben van. Evan Oshan polgári jogi ügyvéd szerint a jogszabályok ugyan nem változtak, de a hangulat igen: "Amikor a szövetségi tisztviselők felhatalmazva érzik magukat arra, hogy hatáskörük minden határát feszegessék, az maga a szakpolitikai változás. Ehhez még kongresszusi szavazásra sincs szükség."

Az Európából érkező utazók körében egyre inkább erősödik az az érzés, hogy nem szívesen látott vendégek. Johan Konst amszterdami PR-szakember szerint "a jelenlegi helyzetben Európát inkább ellenségként kezelik, mintsem szövetségesként. Igaz ez a vámokra, a NATO-retorikára és az általános hangnemre is" – mondta a szakember. Hozzátette, hogy az Amszterdam és az Egyesült Államok közötti járatokon az utóbbi hónapokban feltűnően kevesebb az utas. Németországi ismerősei közül többen is lemondták a nyári amerikai útjukat. Döntésüket nem egy konkrét intézkedéssel, hanem az általános rossz érzéssel indokolták.

Az amerikai turisztikai ágazat igyekszik megnyugtatni a látogatókat. Több repülőtéren gyorsított vámkezelést és egyszerűsített biztonsági ellenőrzést vezettek be. Iparági szakértők szerint annak nincs oka aggodalomra, aki előre elintézi a papírjait, és kellő időt hagy a reptéri procedúrákra. A TSA ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az új ellenőrök kiképzése négy-hat hónapot is igénybe vehet. Ez azt jelenti, hogy a nyári világbajnokság kezdetére a létszámhiány valószínűleg még nem oldódik meg teljesen. Ráadásul a kormányzati leállásnak sincs látható vége, miközben az Irán elleni háború tovább emeli a repülőjegyárakat, és fokozza az utazók szorongását.
#utazás #turizmus #gazdaság #leállás #repülőjegy #reptér #donald trump #amerikai egyesült államok #háború

2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 7.
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra
2026. április 8.
Léptek a döntéshozók, betiltják a közösségi médiát 16 év alatt: hamarosan a fél világ követheti a példát
2026. április 8.
Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
2026. április 8.
Érik a tragédia, hamarosan 2 millió magyar tűnhet el a semmibe: brutális népességi összeomlás lesz a sorsunk?
Alapvető mutató módszere (BIA)
A hitelintézetek esetén a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszer. Meghatározásának módja, hogy a bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva a hitelintézettől elvárt tőkét adja eredményül. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni.

Pénzcentrum  |  2026. április 8. 21:00
A Skandináv lottó nyerőszámai a 15. héten
Pénzcentrum  |  2026. április 8. 20:45
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
Agrárszektor  |  2026. április 8. 20:29
Felszólítják a magyar horgászokat: ha ilyet látsz a vízen, oda ne menj