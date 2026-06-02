Brutális, több milliárdos mínusszal zárt a Sziget fesztivál: kiderült, kivel fizettették ki a gigászi számlát

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda 2,8 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet. A hiányt azonban egy korábbi megállapodás értelmében a leköszönő tulajdonosok rendezték. Bár maga a Sziget Fesztivál nyereségesebb lett, a Balaton Sound kiesése miatt a cégcsoport teljes jegybevétele csökkent. Ez volt a visszatérő Gerendai Károly vezette új vezetőség első éve - írta a Telex.
A 2,8 milliárd forintos veszteség mintegy egymilliárd forinttal kedvezőbb az előző évi eredménynél. Ezt a javulást ráadásul úgy sikerült elérni, hogy a cég összbevétele csökkent. A jegyértékesítésből származó árbevétel 7,4 milliárdról 6,7 milliárd forintra esett vissza. A visszaesés oka a Balaton Sound elmaradása volt. A Sziget Fesztivál ugyanis önmagában több mint egymilliárd forinttal tudta növelni a bevételeit.
Gerendai Károly és csapata az őszi hónapokban vette át újra a vállalat irányítását. Már a tranzakció idején tisztában voltak a várható hiánnyal. A tulajdonosváltáskor kötött egyezség alapján azonban a felhalmozott veszteséget a régi tulajdonosi körnek kellett állnia.
Ennek fedezésére egy csaknem 3,5 milliárd forintos pótbefizetést hajtottak végre. Így a hiány nem az új vezetőséget terhelte. A cég végül stabil, 360 millió forintos pozitív saját tőkével zárhatta a 2025-ös évet.
A Sziget mögött álló vállalat jelenleg 70 százalékban a fesztivál menedzsmentjének tulajdonában van. A fennmaradó 30 százalékos részvénycsomagon a rendezvény állandó partnerei és alvállalkozói osztoznak. Közéjük tartozik például a Budapest Park is.
Címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA
A tulajdonos ugyanakkor úgy döntött, hogy nem vesz ki osztalékot a cégből.
