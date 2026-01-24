2026. január 24. szombat Timót
0 °C Budapest
Fizz Liga
|
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
|
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fehér Ház, Washington DC
Világ

Újabb vámháború? 100 százalékos vámmal fenyeget Donald Trump

Pénzcentrum
2026. január 24. 21:01

Az Egyesült Államok elnöke drasztikus lépésekkel fenyeget arra az esetre, ha Ottawa kereskedelmi egyezményt kötne Pekinggel. Donald Trump kilátásba helyezte, hogy minden kanadai importtermékre 100 százalékos vámtarifát vet ki, amennyiben a szomszédos ország megállapodást ír alá Kínával.

A Bloomberg beszámolója szerint Trump saját közösségi médiafelületén tette közzé fenyegető üzenetét, amelyben Mark Carney kanadai miniszterelnökre "Carney kormányzóként" hivatkozott. Ezzel egy korábbi megjegyzésére utalt vissza, amelyben azt mondta, Kanadából az Egyesült Államok 51. tagállamát csinálná.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai elnök rendkívül élesen fogalmazott. Szerinte "Kína elevenen felfalja Kanadát, teljesen bekebelezi, beleértve a vállalkozásaik, társadalmi szövetük és általános életmódjuk lerombolását". Trump egyértelművé tette: ha Kanada megegyezésre jut Pekinggel, azonnali hatállyal 100 százalékos vámtarifát vezet be valamennyi, az amerikai piacra irányuló kanadai termékre.

A fenyegetés időzítése azért figyelemre méltó, mert Kína és Kanada a közelmúltban, egészen pontosan múlt héten széles körű megállapodást kötött a kereskedelmi akadályok enyhítéséről. Carney pénteki pekingi látogatása során személyesen találkozott Hszi Csin-ping kínai államfővel. Kanadából nyolc év után járt ismét miniszterelnök a kínai fővárosban.

Kapcsolódó cikkeink:

A két ország között létrejött egyezmény több fontos elemet tartalmaz. Peking mérsékli a kanadai repce behozatalára kivetett vámtarifákat, míg Ottawa engedélyezi 49 ezer, Kínában gyártott elektromos gépjármű piacra lépését körülbelül 6 százalékos vámteherrel, megszüntetve az addigi 100 százalékos pótdíjat. A megállapodás részeként Kína vízummentességet is garantál a kanadai állampolgárok számára.

Az egyezmény aláírását követően Carney a davosi Világgazdasági Fórumon is határozott álláspontot képviselt. Bár Trump nevét nem említette, élesen bírálta a nagyhatalmak kényszerítő eszközeit. Elítélte a vámtarifák zsarolási eszközként való alkalmazását, a pénzügyi rendszer nyomásgyakorlásra történő felhasználását, valamint az ellátási láncok sebezhetőségének tudatos kihasználását.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Trump reakciója nem maradt el: azzal vádolta Kanadát, hogy nem értékeli kellőképpen az amerikai katonai védelmet, és kijelentette, hogy az ország "az Egyesült Államoknak köszönheti a létezését". Carney határozottan visszautasította ezeket az állításokat. Az amerikai elnök ezt követően visszavonta Kanada meghívását az úgynevezett Béketanácsba, alig egy héttel azután, hogy Carney csatlakozott a szervezethez.

A két észak-amerikai ország kormányai közötti viszony Trump elnökségének kezdete óta látványosan megromlott. Az elnök által bejelentett vámintézkedések széles körű ellenérzést váltottak ki a kanadai társadalomban: sokan bojkottálják az amerikai árucikkeket, és tömegesen mondják vissza tervezett amerikai utazásaikat.

Kanada, amely történelmileg kereskedelmi forgalmának túlnyomó részét az Egyesült Államokkal bonyolította, jelenleg intenzíven keresi az új gazdasági partnerkapcsolatokat Európában és Ázsiában. A kapcsolatépítés célországai között szerepel Kína és India is – olyan államok, amelyekkel a korábbi, Justin Trudeau vezette kanadai kabinet még nyílt konfliktusban állt.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #kereskedelem #világ #donald trump #kína #világgazdaság #kereskedelmi háború #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #vámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
19:59
19:27
18:40
18:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 24.
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 24.
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
2026. január 24.
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
2026. január 23.
Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket
NAPTÁR
Tovább
2026. január 24. szombat
Timót
4. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kerek perec kimondta a magyar Amerika-szakértő: őrült tervet eszelt ki Trump, Grönland és Venezuela csak a kezdet
2
2 hete
Olyan alku formálódik a háttérben Trump és Putyin között, ami katasztrofális lehet Európa számára
3
2 hete
Titkos grönlandi katonai bázisra figyelmeztetnek a szakértők: óriási veszélyt rejt magában ez a hely
4
1 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
5
2 hete
Elképzelhetetlen volt, de most megtörtént: megkezdődött a fiatalok behívása a sorkatonai szolgálatra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felelősségbiztosítás
ellentétben a direkt biztosítással, a biztosított által a mások vagyonában okozott károkra nyújt fedezetet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 24. 19:27
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. január 24. 18:02
Kvíz: Jártas vagy a könyvek világában, az irodalomban? Lássuk, mit tudsz az irodalmi művek helyszíneiről!
Agrárszektor  |  2026. január 24. 20:27
Kiderült, mi kell a jó borhoz idén - a következő heteken múlik minden