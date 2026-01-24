Újabb vámháború? 100 százalékos vámmal fenyeget Donald Trump

Az Egyesült Államok elnöke drasztikus lépésekkel fenyeget arra az esetre, ha Ottawa kereskedelmi egyezményt kötne Pekinggel. Donald Trump kilátásba helyezte, hogy minden kanadai importtermékre 100 százalékos vámtarifát vet ki, amennyiben a szomszédos ország megállapodást ír alá Kínával.

A Bloomberg beszámolója szerint Trump saját közösségi médiafelületén tette közzé fenyegető üzenetét, amelyben Mark Carney kanadai miniszterelnökre "Carney kormányzóként" hivatkozott. Ezzel egy korábbi megjegyzésére utalt vissza, amelyben azt mondta, Kanadából az Egyesült Államok 51. tagállamát csinálná.

Az amerikai elnök rendkívül élesen fogalmazott. Szerinte "Kína elevenen felfalja Kanadát, teljesen bekebelezi, beleértve a vállalkozásaik, társadalmi szövetük és általános életmódjuk lerombolását". Trump egyértelművé tette: ha Kanada megegyezésre jut Pekinggel, azonnali hatállyal 100 százalékos vámtarifát vezet be valamennyi, az amerikai piacra irányuló kanadai termékre.

A fenyegetés időzítése azért figyelemre méltó, mert Kína és Kanada a közelmúltban, egészen pontosan múlt héten széles körű megállapodást kötött a kereskedelmi akadályok enyhítéséről. Carney pénteki pekingi látogatása során személyesen találkozott Hszi Csin-ping kínai államfővel. Kanadából nyolc év után járt ismét miniszterelnök a kínai fővárosban.

A két ország között létrejött egyezmény több fontos elemet tartalmaz. Peking mérsékli a kanadai repce behozatalára kivetett vámtarifákat, míg Ottawa engedélyezi 49 ezer, Kínában gyártott elektromos gépjármű piacra lépését körülbelül 6 százalékos vámteherrel, megszüntetve az addigi 100 százalékos pótdíjat. A megállapodás részeként Kína vízummentességet is garantál a kanadai állampolgárok számára.

Az egyezmény aláírását követően Carney a davosi Világgazdasági Fórumon is határozott álláspontot képviselt. Bár Trump nevét nem említette, élesen bírálta a nagyhatalmak kényszerítő eszközeit. Elítélte a vámtarifák zsarolási eszközként való alkalmazását, a pénzügyi rendszer nyomásgyakorlásra történő felhasználását, valamint az ellátási láncok sebezhetőségének tudatos kihasználását.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Trump reakciója nem maradt el: azzal vádolta Kanadát, hogy nem értékeli kellőképpen az amerikai katonai védelmet, és kijelentette, hogy az ország "az Egyesült Államoknak köszönheti a létezését". Carney határozottan visszautasította ezeket az állításokat. Az amerikai elnök ezt követően visszavonta Kanada meghívását az úgynevezett Béketanácsba, alig egy héttel azután, hogy Carney csatlakozott a szervezethez.

A két észak-amerikai ország kormányai közötti viszony Trump elnökségének kezdete óta látványosan megromlott. Az elnök által bejelentett vámintézkedések széles körű ellenérzést váltottak ki a kanadai társadalomban: sokan bojkottálják az amerikai árucikkeket, és tömegesen mondják vissza tervezett amerikai utazásaikat.

Kanada, amely történelmileg kereskedelmi forgalmának túlnyomó részét az Egyesült Államokkal bonyolította, jelenleg intenzíven keresi az új gazdasági partnerkapcsolatokat Európában és Ázsiában. A kapcsolatépítés célországai között szerepel Kína és India is – olyan államok, amelyekkel a korábbi, Justin Trudeau vezette kanadai kabinet még nyílt konfliktusban állt.