Buszos tömegközlekedés Budapesten, Magyarországon.
Hatalmas bejelentést tett Vitézy Dávid: nagy változások jönnek a tömegközlekedésben júliustól

2026. június 1. 11:00

Július 1-jétől teljesen megújul Budapest és az agglomeráció éjszakai közlekedése - ezt Vitézy Dávid közledesért és beruházásokért felelős miniszter jelentette be. Mint írta, a BKK és a Volánbusz összehangolt munkájának köszönhetően sűrűbb és közvetlenebb járatok indulnak, így a belvárosból lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válik a hazajutás a külső kerületekbe és a környező településekre.

Az éjszakai hálózat újragondolását a külső kerületek és a főváros környéki települések lakosságának jelentős növekedése tette indokolttá. A metrók üzemidejének korábbi meghosszabbítását most a buszhálózat átalakítása követi. Ennek célja egy átláthatóbb, a nappali közlekedéshez jobban hasonlító rendszer létrehozása.

A fejlesztés fontos eredménye, hogy a budapesti éjszakai járatok és az agglomerációt kiszolgáló kék Volánbusz-járatok menetrendjét immár egységként kezelik. Ezáltal a két hálózat zökkenőmentesen kapcsolódik egymáshoz - írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A július elején életbe lépő változásokkal az alábbi területeken javulnak a közlekedési feltételek:

Budaörs, Törökbálint, Budakeszi és Zsámbék térségét ezentúl a Kiskörúton át közlekedő, új 922-es és 988-as buszok szolgálják ki. Ezek a járatok a Széll Kálmán tér, a Batthyány tér és a Deák Ferenc tér, majd a Szabadság híd és a Móricz Zsigmond körtér érintésével haladnak Budaörsön át Törökbálintra. A közlekedés ezen a szakaszon mindkét irányban félóránkéntivá válik.

Gödöllőre és térségébe közvetlen kapcsolat épül ki a belvárosból: a járatok egységesen a Deák Ferenc térről indulnak. Ezt követően az Örs vezér tere, Cinkota, Szilasliget és Mogyoród érintésével érik el a települést.

Szentendre, Budakalász és Pomáz felé az éjfél utáni első, 943-as busz már közvetlenül a Deák Ferenc térről indul. Ezt követően a belváros felől érkező 923-as járatokhoz csatlakozva egész éjjel, óránként biztosítják az eljutást a térségbe.

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem.

Pécelre az új 969-es busz a Deák Ferenc térről indul. A járat gyorsabb útvonalon és egész éjszaka, óránként fog közlekedni. Gyál egésze gyakrabban és könnyebben megközelíthetővé válik: a járatok a Határ útnál biztosítanak csatlakozást a belvárosi buszokhoz. Az útvonaluk ráadásul kibővül a helyi Bem József utcával is, amely jelentősen javítja a városon belüli lefedettséget.

Nagykovácsi és Solymár felé egységesen óránként indulnak a buszok. Ezekhez a járatokhoz a belvárosból érkező új 905-ös és 905A buszok Hűvösvölgyben csatlakoznak. Solymáron az éjszakai buszok menetrendjét a Nyugati pályaudvarra érkező vonatokhoz is hozzáigazítják.

Szigetszentmiklósra a csepeli csatlakozás révén egész éjjel, óránként biztosított lesz a hazajutás. A korábban csak Lakihegyig járó buszok ráadásul mostantól a város egészét körbejárják.

Ismeretlen üzembentartó
ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

