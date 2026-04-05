Utazás

Súlyos eurókat bukhat, aki ezt benézi: alig ismert trükkökkel utazhatunk gombokért a népszerű mediterrán országba

2026. április 5. 15:07

Olaszország nem csak a jómódúak úti célja. Némi tervezéssel és helyi ismeretekkel a csizma alakú ország felfedezése meglepően kedvező áron is megvalósítható. Egy több mint öt éve Rómában élő utazási szakértő megosztotta a legjobb tippjeit. Ezek segítségével a repülőjegyen, a szálláson, az étkezésen és a látnivalókon egyaránt jelentős összegeket spórolhatunk.

Az időzítés az egyik legfontosabb tényező a költségek optimalizálásakor. A főszezon, vagyis a nyári időszak drasztikusan megemeli a repülőjegyek, a szállások és a túrák árát. Aki november és március között utazik, nemcsak kedvezőbb árakkal találkozik, hanem a turistatömegeket is elkerülheti. Az olcsó repülőjegyekből januárban és februárban van a legnagyobb kínálat, de az elő- és utószezon (március–május, illetve szeptember–november) is kiváló lehetőségeket tartogat. Érdemes rugalmasnak lenni a célállomást illetően. A Google Flights járatösszehasonlító funkciójával könnyen kiderülhet, hogy például Firenzébe jóval olcsóbb a repülőjegy, mint Rómába. A toszkán városból pedig vonattal mindössze másfél óra alatt elérhető a főváros.

A szálláskínálat rendkívül széles, a patinás luxusszállodáktól a kolostori vendégházakon át egészen az agroturisztikai szálláshelyekig terjed. Ez utóbbiak olyan működő gazdaságok, amelyek vendéglátással is foglalkoznak, és jellemzően jóval olcsóbbak a hagyományos hoteleknél. A nagyvárosok felkapott negyedeiben a rövid távú lakáskiadások (például az Airbnb) már nem feltétlenül jelentenek spórolást. Emiatt mindig érdemes összehasonlítani ezek árait a szállodákéival. Általános szabály, hogy a történelmi belvárostól távolabbi kerületek rendszerint jóval kedvezőbb árúak.

Az olasz vasúthálózat kiváló és rendkívül jól szervezett. A nagysebességű Frecciarossa vonatok akár 300 kilométer per órás sebességgel is száguldanak. Segítségükkel Rómából Nápoly 70, Firenze 90, Milánó pedig 180 perc alatt elérhető. Ezekre a járatokra érdemes jó előre megváltani a jegyeket, a dinamikus árazás miatt ugyanis az indulás közeledtével egyre drágábbak lesznek. A lassabb intercity és regionális vonatok pénztárcabarátabbak, ráadásul a kisebb településekre is eljuttatnak. A városokon belüli közlekedés legolcsóbb módja a metró. Rómában egy vonaljegy mindössze 1,50 euróba kerül, és 100 percig érvényes a metrón, a buszokon, valamint a villamosokon. Velencében pedig a vaporettók, vagyis a helyi vízibuszok használata a töredékébe kerül a magán vízitaxik árának.

Az étkezésnek sem kell feltétlenül megterhelnie az utazási büdzsét. Egy háromfogásos ebéd két személyre egy középkategóriás étteremben átlagosan 70 euróba kerül, de egy egyszerűbb vendéglátóhelyen akár 16 euróból is megebédelhetünk fejenként. A családi fenntartású trattoriák és osteriák kiváló ár-érték arányú, autentikus helyi ételeket kínálnak. A pizza al taglio, vagyis a szeletes pizza pedig tökéletes választás egy gyors és olcsó napközbeni étkezéshez. A kávézási szokások is hatással vannak a kiadásokra. A pultnál állva elfogyasztott eszpresszó nagyjából 1,20 euróba kerül, míg ha asztalhoz kérjük a felszolgálást, ennek a többszörösét is kifizethetjük szervizdíj formájában. - tudósított a Travel and Leisure.

A kulturális programok terén is bőségesen akad lehetőség a takarékoskodásra. A múzeumok és a régészeti helyszínek belépőjegyei általában néhány eurótól maximum 25 euróig terjednek. A legnépszerűbb látványosságok, mint a Colosseum, a Vatikáni Múzeumok vagy az Uffizi-képtár esetében kulcsfontosságú az elővétel. Ha ugyanis elfogynak a normál belépők, sokszor már csak a jóval drágább, privát vezetett túrákra marad hely. Érdemes tudni, hogy az állami fenntartású múzeumok minden hónap első vasárnapján ingyenesen látogathatók. Emellett az olaszországi templomok egész évben díjmentesen bejárhatók, miközben a reneszánsz és a barokk művészet legjavát rejtik.

Végül két praktikus tanács: a tengerparti nyaralás sem kerül feltétlenül vagyonokba, ha a drága privát strandklubok helyett az ingyenes szabadstrandokat, az úgynevezett spiaggia liberákat választjuk. Továbbá érdemes a kevésbé felkapott városokat is felkeresni, mint például Parma, Modena, Siena, Perugia vagy Lecce. Ezeken a településeken a szállás, az étkezés és a programok is jóval kedvezőbb áron érhetők el, mint a túlzsúfolt turistamágnesek esetében.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 5.
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
2026. április 4.
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
2026. április 5.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
2026. április 5.
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
2026. április 4.
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2
2 hete
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
3
2 hete
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
4
5 napja
Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok
5
1 hete
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 19:02
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 18:04
Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából!
Agrárszektor  |  2026. április 5. 18:29
Ami vasárnap történt itthon, olyan még egyszer sem volt az évben