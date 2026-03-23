Az indiai Koneru Humpy a közel-keleti konfliktus miatti biztonsági aggályokra hivatkozva visszalépett a 2026-os női sakkvilágbajnok-jelölti tornáról.
Óriási fordulat a magyarok utazási szokásaiban: ezeket a népszerű régiókat messzire elkerülik idén
Az elmúlt időszakban a közel-keleti térségben kialakult fegyveres konfliktusok és az ezekhez kapcsolódó légiközlekedési fennakadások világszerte bizonytalanságot okoztak a nemzetközi turizmusban. Tapasztalatok szerint az utazók az elmúlt hetekben egyértelműen a biztonságos desztinációk felé fordultak: a balkáni és nyugat-mediterrán régiók váltak a legkeresettebb célpontokká.
Az elmúlt hetekben a foglalások egyértelműen a biztonságos desztinációk felé tolódtak az ITAKA Magyarország tapasztalatai szerint. Míg korábban a foglalások több mint 30 százaléka a Keleti térség felé irányult, addig most gyakorlatilag mindenki a biztonságos nyugat-európai és balkáni úticélok felé veszi az irányt.
Bár a Közel-Keletről érkező hírek miatt visszaesett a kereslet Törökország és Egyiptom iránt, az utazási szakértők szerint az olyan népszerű nyaralóhelyek, mint például Antalya vagy Marmaris teljesen biztonságosan látogathatók. Ugyanakkor jól látszik, hogy ezzel párhuzamosan a görög, balkáni és nyugat-mediterrán területek, így Spanyolország, Portugália, Málta vagy Olaszország iránt megnőtt az érdeklődés. Ez is jól bizonyítja, hogy a gyorsan változó geopolitikai helyzet milyen gyorsan és erősen befolyásolja az utazói döntéseket. Ezzel a témával kapcsolatban a Pénzcentrum kutatást végzett olvasóink körében, melynek az első fele már olvasható:
Az utazásszervező minden esetben a hivatalos külügyi ajánlások, valamint a nemzetközi partnerektől és hatóságoktól érkező információk alapján dönt arról, hogy egy adott desztináció szerepelhet-e a kínálatban. Amennyiben egy térség a Külgazdasági és Külügyminisztérium besorolása szerint „utazásra nem javasolt” kategóriába kerül, az érintett programokat a társaság felfüggeszti, és alternatív lehetőségeket kínál az utasok számára.
Az globális turizmus túlnyomó részét ugyan érintik az eljutás módja miatt a közel-keleti konfliktusok, de a világ számos népszerű üdülőhelyére szervezett utazások most is a megszokott módon zajlanak.
Bár az online foglalási lehetőségeknek köszönhetően ma már sokan szervezik meg önállóan az utazásukat, az elmúlt hetek tapasztalatai is azt mutatják, hogy váratlan helyzetekben különösen felértékelődik az utazási irodák szerepe. Egyénileg szervezett utak esetén a krízishelyzetek, például járattörlés vagy váratlan konfliktus komoly nehézségeket okozhatnak: az utazónak saját magának kell megoldania a szállást és egyedül kell megszerveznie a hazautazást is, amely a stressz mellett jelentős kiadással is járhat.
Az iroda arra is felhívta a figyelmet, hogy utazás tervezésekor érdemes megbízható forrásokból tájékozódni, és szükség esetén szakértő utazásszervező segítségét kérni. A folyamatos információgyűjtés, a nemzetközi kapcsolatok és a szervezési tapasztalat mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az utazni vágyók még bizonytalanabb időszakokban is biztonságban érezhessék magukat.
A közel-keleti háború február végi kitörése pillanatok alatt borította fel a nemzetközi utazási piacot.
