Váratlan fordulat a turizmusban: egy régi utazási forma hódít újra, vagyonokat költenek rá a nyaralók
A geopolitikai feszültségek, az emelkedő költségek és a változó gazdasági környezet ellenére továbbra is erős az utazási kedv Európában. A Mastercard Economics Institute (MEI) 2026-os utazási trendjelentése szerint a kontinens változatlanul a kulturális, gasztronómiai és élményközpontú turizmus egyik legfontosabb célterülete, miközben az utazók egyre tudatosabban választják meg úti céljaikat.
A jelentés szerint Európa utazási piaca egy érettebb, kiegyensúlyozottabb növekedési szakaszba lépett. Az utazók egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az ár-érték arányra, a minőségre és az élményekre, ugyanakkor az utazás továbbra is prioritást élvez a háztartások költéseiben.
A nyári szezonra tervezett járatok elemzése alapján az európai városok továbbra is a világ legkeresettebb úti céljai közé tartoznak. A világ tíz leggyorsabban növekvő turisztikai célpontja közül hat Európában található. A legnagyobb növekedést várhatóan Párizs produkálja, de Amszterdam, Brüsszel, Barcelona, Madrid és Frankfurt is jelentős beutazóforgalom-növekedésre számíthat.
A kutatás arra is rámutatott, hogy a turisták költési szokásai országonként jelentősen eltérnek. A Franciaországba látogató svájci turisták elsősorban vásárlásra költenek, míg a brit és holland látogatók inkább az éttermeket és a gasztronómiai élményeket keresik. A német turisták nagyobb arányban fordítanak pénzt élelmiszerekre, Spanyolországban pedig továbbra is meghatározó szerepe van az éjszakai életnek. A brit turisták például 32 százalékkal többet költenek bárokban, mint az átlagos külföldi látogatók.
A jelentés szerint az emelkedő energiaárak, az üzemanyagköltségek és az árfolyam-ingadozások egyre nagyobb hatással vannak az utazási döntésekre. Az utazók emiatt tudatosabban terveznek, gyakrabban keresik a kedvezőbb árú ajánlatokat, és nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy az utazás valódi élményt nyújtson számukra.
Egyre látványosabb a vasúti közlekedés térnyerése is. A vasúti utazásokhoz kapcsolódó turisztikai költések 2022 és 2025 között folyamatos növekedést mutattak Európában. A legnagyobb arányban a spanyol utazók választják a vonatot, de a holland, belga és brit turisták körében is egyre népszerűbb ez a közlekedési forma.
A növekedést az Európai Unió fenntartható közlekedési célkitűzései is támogatják. Az uniós stratégia szerint 2030-ig megdupláznák a nagysebességű vasúti közlekedés forgalmát, ami tovább növelheti a környezetbarát utazási formák szerepét.
A luxusvonatos utazások szintén reneszánszukat élik. A globális vasúti turisztikai költések már mintegy ötödét ezek az élmények adják. Európában különösen az olasz, a spanyol és a brit utazók körében erős a kereslet. Az olasz turisták vasúti kiadásaik több mint felét kifejezetten luxusvasúti utakra fordítják.
Natalia Lechmanova, a Mastercard európai vezető közgazdásza szerint Európa turisztikai szektora a geopolitikai bizonytalanságok ellenére is ellenállónak bizonyult. Hozzátette, hogy az utazási szokások normalizálódásával az emberek egyre inkább az értéket, a megfizethetőséget és az élményeket helyezik előtérbe, miközben Európa továbbra is a világ egyik legvonzóbb turisztikai régiója marad.
